Juha Junno ojensi 10 000 euroa Kajaanin Hokille

Juha Junno luovutti Kärppä-säätiön edustajana 10 000 euroa Kajaanin Hokille, joka juhlii 50-vuotistaivaltaan. Kajaanin Hokki Kainuu Oy ja Kajaanin Junnu Hokki 68 ry järjestivät juhlagaalan Kajaanissa perjantai-iltana. Junno painotti juhlapuheessaan Hokin tekemää arvokasta työtä pohjoissuomalaisessa ja koko valtakunnan kiekkoilussa.



– Moni pelaaja on saanut Hokista tärkeän kokemuksen aikuisten Mestis-peleistä ennen nousuaan liiga- ja maajoukkueryhmiin. Täällä ovat pelanneet muun muassa Pekka Rinne, Markus Nutivaara, Janne Kuokkanen, Jesse Puljujärvi, Janne Pesonen ja Atte Ohtamaa.



Hokin paidassa on esiintynyt vuodesta 2002 lähtien yhteensä yli 50 pelaajaa, joilla on ollut liigasopimus Kärppien kanssa, Junno muistutti.



Kärppä-säätiön tekemän lahjoituksen avulla polkaistaan käyntiin kolmivuotinen luistelukouluhanke, joka toteutetaan 1–2 kertaa vuodessa Kajaanissa, Sotkamossa, Kuhmossa ja Suomussalmella. Junnon mukaan kokemukset Oulussa kertovat hyvin, kuinka tärkeä osa luistelukoulu-toiminta on pohjoisen jääkiekolle.



Kärppä-säätiö jakaa vuosittain avustuksia eri pohjoisen seuroille. Säätiö on tukenut alueen seuroja yhteensä jo 700 000 eurolla.