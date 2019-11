Bratislavan ihme ei unohdu. Maailmanmestari Atte Ohtamaa on vajaan puolen vuoden aikana huomannut, miten merkityksellinen asia toukokuinen MM-kulta on suomalaisille ollut. Tuoreessa muistissa on tilanne, jossa ventovieras nainen kiitti jääkiekkoilijaa kahvilakäynnin yhteydessä Leijonien tarjoamista elämyksistä.