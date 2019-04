HPK nollasi Kärpät ja ryösti kotiedun Hämeenlinnaan – Kärpät jäi ensimmäistä kertaa tällä liigakaudella maaleitta kotikaukalossaan

Kärpät hävisi kolmannen liigafinaalin Raksilassa Hämeenlinnan Pallokerholle. HPK jätti Kärpät ensimmäistä kertaa tällä liigakaudella myös nollille kotihallissaan. Vierasjoukkue osui kolmesti ja voitti pelin 0-3. HPK johtaa finaalisarjaa nyt voitoin 2-1.

1.erä

Ottelu on alkanut. Raksilassa on jälleen paljon porukkaa. Halli on varmasti lähes loppuunmyyty.

Ottelu sai kotijoukkueen kannalta surkean alun. Kärppien kakkosketjulta karkasi irtokiekko keskialuulle, jonka seurauksena HPK:n Markus Nenonen karkasi läpiajoon. Tilanteessa kärppävahti Veini Vehviläinen olisi ehtinyt irtokiekkoon, mutta Vehviläinen ei tullut vastaan.

HPK:n Markus Nenonen karkasi läpiajoon ja löi kiekon ohi haparoineen Veini Vehviläisen.

Tunnelma Raksilassa latistui pahasti vieraiden nopeasta avausmaalista. Kakkosketjun seuraavassa vaihdossa HPK pääsi jälleen ylivoimahyökkäykseen ja sai hyvän maalipaikan.

Oululaisten nelosketju sai kuitenkin väkevän pyörityksen HPK-päätyyn ja otetta kotijoukkueelle. Peli kuitenkin pyöri kulmissa, eikä Kärpät päässyt A-luokan maalipaikoille.

HPK sai loistavan maalipaikan ennen erän puoliväliä. Kärppäpuolustuksessa Shaun Heshka ja Teemu Kivihalme tekivät virheet mieheen ja muutamaan sekuntia myöhemmin kiekko oli kärppämaalin sisätolpassa.

Kärpät on pienessä pulassa tällä hetkellä omalla puolustusalueellaan. Hetki sitten Otto Paajanen pääsi yrittämään vapaasti maalinedestä, mutta Vehviläinen otti komean hanskatorjunnan.

Kärpät joutui erän 14 peliminuutin jälkeen alivoimalle, kun Nicklas Lasu osui maalivahti Emil Larmiin ja sai estämisestä kahden minuutin rangaistuksen. Kärpät selvitti alivoiman, mutta vain vaivoin. Kapteeni Atte Ohtamaan haparoinnin ansiosta HPK sai hyvän maalipaikan.

Erän lopulla Kärpät pääsi puolestaan ylivoimalle, kun ykkösketjun hyvän hyökkäyspään pyörityksen päätteeksi Aleksi Heponiemeä rikottiin. Hyökkäysketjujen tapaan myös ylivoimakentällisissä on muutoksia. Ykkösylivoimaa pelaa Heshka, Kupari, Lasu, Jokinen ja Leskinen.

HPK sai alivoimalla puolittaisen paikan, mutta nyt Vehviläinen tuli riskillä vastaan. Kärppäveskari veti kuitenkin pidemmän korren. Kärppien ylivoima päättyi Rasmus Kuparin jäähyyn.

Kärppien Metsävainio pääsi tasaviisikoin läpiajoon, mutta laukaus ei mennyt Larmin längistä sisään.

Avauserä on Raksilassa pelattu. HPK oli erässä selvästi parempi joukkue ja voisi johtaa ottelua jo useammallakin maalilla. Kärpille jäi erätauolle paljon pohdittavaa.

2.erä

Ottelun toinen erä on käynnissä. Rakasilassa on paikalla kolmannessa finaalissa 5962 katsojaa.

Toisen erän alku on ollut tunnusteleva. Maalipaikoilla ei ole juhlittu. Parhaan on saanut HPK kärppäpuolustuksen ja Vehviläisen pienen haparoinnin seurauksena. Kiekko meni kuitenkin takakulmasta ohi.

Erän ensimmäisen neljänneksen lopulla Kärpät sai pari hyvää maalipaikkaa nostettuaan karvauspelaamista. Ensin Leskinen pääsi yrittämään ohjausta ja hetken päästä Jokinen pääsi laukomaan paraatipaikalta. Maalia ei vielä syntynyt, mutta valkopaitaisella kotijoukkueella on ollut viime minuutit parempi ote pelistä.

Tilanne jatkui. Kärpät pyöritti vahvaa hyökkäyspeliä useammalla eri ketjulla ja sai monta maalipaikkaa.

Kärppien vahva jakso jatkuu ja kotijoukkueella on vahva ote pelistä juuri nyt.

Kärpät pääsi ylivoimalle, kun Kupari rikottiin hyökkäyspään aloituksen jälkeen. Jäähy oli HPK-pelaajalta niin sanottu hyvä jäähy, sillä Kupari olisi saanut loistavan laukauspaikan ilman rikettä.

Ylivoima ei toiminut kovin hyvin, eikä maalia nähty. Kärppien ote pelistä säilyi kuitenkin pakkopelin päätyttyäkin.

Kotijoukkueen vahva jakso tuli tiensä päähän ja peli tasoittui.

HPK kasvatti johtoaan vajaan 14 minuutin pelin jälkeen. Oranssipaitojen Filip Riska lähetti kiekon siniviivalta kohti Vehviläistä ja kiekko tipahti torjunnan jälkeen maaliin.

Filip Riskan kaukolaukaus menee helpohkosti ohi Veini Vehviläisen.

HPK sai kiekon kärppämaaliin heti uudestaan, mutta maali hylättiin HPK-luotsi Antti Pennasen haastonkin jälkeen maalivahdin häirintänä.

Toinen erä lähestyy jo loppua. Kärpät on edelleen kahden maalin päässä pallokerhosta. Kärpillä oli vahva ote ennen erän puoliväliä, mutta se katosi viimeistään HPK:n maalin mukana.

Kärpät sai erän lopulla vielä hyvän hyökkäyksen, mutta HPK peitti vahvasti pääasiassa siniviivalta tuleet laukaukset.

Toiselle erätauolle poistuttiin vieraiden kahden maalin johdossa. Kärpillä on erä aikaa nousta suosta, muuten pudotuspelikevään ensimmäinen kotitappio on tosiasia.

3.erä

Ottelun kolmas erä on käynnissä. Kärpät lähtee erään kahden maalin takaa-ajoasemasta.

- Pystyimme parantamaan toisessa erässä, kärppäkapteeni Atte Ohtamaa sanoi erätaukohaastattelussa.

Parantaa Kärppien pitää myös kolmannessa erässä, muuten HPK hakee Raksilasta ison ryöstön.

Erän ensimmäiset minuutit ovat olleet melko tasaista vääntöä. Kärpät on hallinnut hienokseltaan.

Oululaisten paras ketju on ollut ykkösvitja ja paras pelaaja kultakypärä Ville Leskinen. Myös Rasmus Kupari kakkosketjussa on ollut pirteä.

Oranssipaita pääsi hetki sitten vetämään paraatipaikalta Mikko Niemelän ja Teemu Kivihalmeen välistä. Laukaus meni kuitenkin ohi maalin.

Kärpät pääsi lähellä erän puoliväliä ylivoimalle. Tältä ylivoimalta Kärpät tarvitsee tasoitusmaalin.

Kavennusmaalia ei kuitenkaan nähty. Kärpillä oli suuria vaikeuksia saada ylivoimapeli pyörimään. Se onnistui vasta parinkymmenen viimeisen sekunnin aikana.

Kärpillä on enää kuusi minuuttia aikaa tehdä kaksi maalia. Oululaiset saivat hetki sitten hyvän pyörityksen, mutta se katkesi heikkoon poikkisyöttöön.

Radek Koblizek punnersi kiekon kanssa vahvasti maalin eteen, mutta tulosta ei taululle tullut. Larmi torjui eleettömästi.

Peliaikaa on jäljellä reilut kolme minuuttia. Kärppien asema käy entistä tukalammaksi.

Kärpät otti aikalisän ja maalivahdin pois. HPK iski loppulukemat 0-3 tyhjään maaliin ja voitti ottelun. HPK siirtyi finaalisarjassa 1-2-johtoon.