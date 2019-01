HPK kaatoi Kärpät Raksilassa – Jani Hakanpää viimeisteli oululaisten ainoan maalin

Hämeenlinnan Pallokerho sai pikarevanssin Kärpistä, kun HPK onnistui nappaamaan 1–3-voiton Raksilasta. Kärppien ainoan maalin iski ylivoimalla Jani Hakanpää.

1.erä

Ottelu on alkanut.

Ensimmäiset minuutit on pelattu melko tasapaksuissa ja tasavahvoissa tunnelmissa. Kumpikaan ei ole saanut maalipaikkoja aikaan ja peli soljuu tasatahtiin päästä päähän.

Erän lähestyessä puolta Raksilassa alkoi vihdoin tapahtumaan. Keskialueen kompuroinnista Kärpät pääsi ylivoimalle, kun ottelussa jo aiemmin painavasti taklannut Niklas Friman komennettiin pikkukakkoselle.

Kärppien ykkösylivoima ei saanut mitään aikaan, mutta kakkosylivoima sai kuvion käyntiin ja pelattua pari vetopaikkaa neliön keskelle Oskar Osalalle, joka kilautti kiekon kertaalleen ylärimaan.

Kärppien tuloksettoman ylivoiman jälkeen HPK pääsi vuorostaan pakkopelin makuun. Kärpistä jäähyn otti Otto Karvinen. Vieraiden ylivoimakaan ei tuonut tulosta muutamasta hyvästä paikasta huolimatta.

Jäähyltä päästyään Kärppien Karvinen polkaisi puolittain läpi, mutta ei onnistunut ohittamaan Karjalaista.

Kärpät pääsi hetkeä myöhemmin jälleen miesylivoimalle, kun Aleksi Heponiemeä rikottiin hyökkäyspäässä. Heponiemi onnistui järjestämään vielä maalipaikankin, mutta aivan kiekko ei mennyt sisään. Tilanteen jälkeen alkanut ylivoima ei tuottanut tulosta.

Erikoistilannepelaaminen jatkui Teemu Kivihalmeen vipattua kiekon omalta puolustusalueelta katsomoon. Siitä ei ilman pikkukakkosta selviä. Tämäkään erikoistilanne ei tuottanut ottelun avausmaalia, mutta heti perään alkoi jo seuraava. Ylivoimalle pääsi taas HPK.

Avauserä on Raksilassa pelattu. Viiden jäähyn värittämä erä oli lopulta maaliton. Vehviläinen torjui erässä kuusi kertaa, Karjalainen kahdeksan.

2.erä

Toinen erä on käynnissä.

Kärpillä oli loistava paikka heti erän alussa siirtyä johtoon, mutta Nicklas Lasun ohjaus osui sisätolppaan.

Ensimmäinen neljännes toisesta erästä on jo pelattu ja peli on saanut hieman lisää sähköä. Tempo on aavistuksen kovempi ja molemmat ovat saaneet aikaan myös muutamia maalipaikkoja. Kärpiltä etenkin ykkös- ja kakkosketju ovat luoneet tilanteita.

Illan ottelua on virallisen tiedon mukaan seuraamassa 5525 katsojaa. Silmämääräisesti väkeä ei niin paljon ole.

Erän lähestyessä puoliväliä Otto Paajanen ja Nicklas Lasu ottivat väkivaltaisuusjäähyt. Kaksikko väänsin pitkän aikaan laidan vieressä. Samaan aikaan Taneli Ronkainen koki kovia toisella puolella kaukaloa, mutta kähinäkaksikon takia tämä meni allekirjoittaneelta ohi.

HPK otti erän puolivälin paikkeilla aikalisän.

Maalit ovat todellakin tiukassa Raksilassa. Maalittomassa tasatilanteessa lähestytään jo toisen erän loppua. HPK sai hetki sitten hyvän paineen Kärppien maalille. Tilanne päättyi Atte Ohtamaan jäähyyn, joten vieraat pääsivät myös ylivoimalle.

Illan seitsemäs ylivoima tuotti vihdoin tulosta. HPK:n Jere Innalan laukaus upposi Vehviläisen ohi kärppämaalin takakulmaan.

Vieraiden ylivoimaosumaan ottaneen jäähyn ottanut Ohtamaa otti heti perään toisen jäähyn lyömällä kiekon katsomoon. Puntit kuiten tasoittuivat pian vieraiden kultakypärän Teemu Turusen napattua myös rangaistuksen.

Tasavajaalla Kärppien nuoret miehet ottivat kentän haltuun ja reilun minuutin ylivoimalla Kärpät sai rakenneltua myös mukavia paikkoja, mutta maalia ei nähty.

Erätauolle poistuttiin vieraiden maalin johdossa.

3.erä

Ottelun päätöserä on alkanut.

Erän ensimmäisten minuuttien aikana Kärpät ei ole saanut järin vaarallisia maalipaikkoja aikaan. Taklauksia on nähty enemmän. Muun muassa Otto Karvinen jysäytti kovan pommin, joka meni kuitenkin osittain ohi kultakypärä Turusesta. Samassa vaihdossa Karvinen ehti taklaukshommiin myös toisessa päässä kenttää.

Heti seuraavassa vaihdossa Kärppien nelosketju sai minuutin pyörityksen HPK:n puolustuspäähän. Tulosta ei syntynyt maalin muodossa.

Päätöserän lähestyessä puoliväliä pelissä aiemminkin jäähyillyt Friman lähti jälleen istumaan pikkukakkosta. Kärpille avautui loistopaikka tasoittaa peli ylivoimalla. Ylivoima oli kuitenkin jälleen tehotonta.

Kärpät pysyy kiekossa vieraita enemmän, mikä on toki luonnollista pikkupetojen ollessa takaa-ajoasemassa. Kovin paljon vaarallisia maalipaikkoja oululaisten hyökkäyspeli ei ole kuiotenkaan tuottanut.

Kärpät pääsi pelaamaan jälleen ylivoimaa, kun päätöserää on jäljellä vajaat kahdeksan minuuttia. Jäähyn Kärpille hankki Aleksi Heponiemi.

Kärppien uusittu ykkösylivoima tuotti tulosta, kun Jani Hakanpää survoi kiekon maaliin ja tasoitti pelin. Syöttöpiste kirjattiin Michal Kristofille ja Shaun Heshkalle.

Kärppien ilo ei kauaa kestänyt. Vajaat neljä minuuttia ennen erän loppua HPK:n Valtteri Puustinen yllätti Vehviläisen ja sijoitti kiekon etukulmasta kärppämaaliin.

Kärppien tasoitusmaalin haku kostautui. Neljällä hyökkääjällä pelannut Kärpät antoi HPK:lle ylivoimahyökkäyksen, jonka päätteeksi vieraat johtivat kahdella maalilla.

Enempää maaleja ei ottelussa nähty. HPK voitti lopulta maalein 1-3.