Harri Naumanen OLS:n liigajoukkueen päävalmentajaksi: "Haaste, jota olen odottanut"

Kaksi kautta miesten salibandyliigajoukkue OLS:n päävalmentajana toiminut Jani Lipsanen luovuttaa vetovastuun Harri Naumaselle. Taivalkoskelaislähtöinen Naumanen on solminut oululaisseuran kanssa kaksivuotisen sopimuksen.

Limingan Niittomiesten Divari-miehistöä kahden kauden ajan luotsanneella Naumasella on valmennuskokemusta myös Saksan pääsarjasta, jossa hän voitti pelaajavalmentajana kolme liigamestaruutta.

LNM porskutti kaudella 2018–19 Naumasen komennossa seuran Divari-historian parhaaseen runkosarjasijoitukseen (toinen) ja eteni lopulta aina välieriin asti. Tiistaina päättyneellä kaudella liminkalaisten taival tyssäsi puolivälieriin.

– Tämä on haaste, jota olen odottanut. Olen aina pohtinut pelillisiä asioita siltä kantilta, että millaista peli on liigassa. On viimein kiva päästä sille hiekkalaatikolle, Naumanen myhäilee.

Tuttuja pelaajia

Tuore päävalmentaja on OLS:lle entuudestaan tuttu mies. 38-vuotias Naumanen edusti aikoinaan oululaisseuraa pelaajana sekä liigatasolla että Divarissa. OLS:n nykymiehistöstä muiden muassa Antti Nieminen ja Niko Kvist ovat kantaneet keltapaitaa Naumasen rinnalla.

– Tunnen joukkueen etukäteen, kyseessä on todella taitava ryhmä. Joukkueen tilanne on hyvä, siihen on mukava hypätä mukaan, Naumanen toteaa.

OLS:n salibandyn lajivastaavana jatkavan Lipsasen mukaan Naumasen valinta tuo jatkuvuutta seuran edustusmiehistön toimintaan.

– Sen, mitä Harria ja hänen näkemyksiään tunnen, niin ideologioissamme on paljon samaa. Se istuu meidän näkemykseemme siitä, miten miesten edustusjoukkuetta halutaan viedä eteenpäin, Lipsanen painottaa.

Naumanen pääsee työskentelemään päättyneeltä kaudelta tutun OLS-miehistön kanssa.

– Tilanne on hyvä: joukkue on paria liikkuvaa palasta lukuun ottamatta valmis. Saamme tämän kauden rungon jatkamaan, Lipsanen valottaa.