Finaalit ovat Ettalle taloudellinen mestaruuspokaali – "Olemme olleet tiukilla"

Tiukkoja aikoja elänyt seura pääsee menestyksen ansiosta puhtaamman pöydän ääreen.

Kun Jukka Parkkinen tuli Ettan puheenjohtajaksi neljä kautta sitten, hän kävi pitkän puhelun päävalmentaja Olli Kuoksan kanssa. Viesti oli selvä: seura menee talouden ehdoilla.

– Kun resurssit eivät riitä ostamaan huippujoukkuetta, niin rakennetaan se nuorista pelaajista, Parkkinen pohjustaa.

Etta teki rohkeita ratkaisuja pelaajavalinnoissaan ja alkoi nojata sataprosenttisesti kotimaisten pelaajien varaan. Tällä kaudella irronnut finaalipaikka on projektin huipennus ja huikea palkinto sinnikkäästä työstä.

Samalla se on Ettalle kullanarvoinen taloudellisesti. Joukkue saa pelata varmuudella kaksi finaaliottelua Kastellin monitoimitalossa.

Etta ei ole ollut kuoleman kielissä, mutta ajat ovat olleet sille haastavat. Kuinka iso merkitys finaalipeleillä on seuralle?

– Valtavan iso merkitys. Ei ole uutta, että olemme olleet tiukilla. Olemme useamman vuoden laittaneet talouttamme kuntoon.

Kastellin monitoimitalossa oli sunnuntaina yli tuhatpäinen yleisö kannustamassa Ettaa. VaLePa vei voiton Oulusta. KUVA: Jukka Leinonen

Puheenjohtaja ynnää, että aikaisempina vuosina koko kauden lipputulot ovat olleet noin 60 000 euroa, kun Etta on selviytynyt puolivälierävaiheeseen.

– Jos halli on nyt täynnä, tuotot ovat ehkä noin 30 000–35 000 euroa per ottelu. Kaikki pelit lukien voimme tällä kaudella päästä 200 000 euron tuloihin, mikä on siis 140 000 euroa normaalia enemmän. Joukkue on tehnyt mahtavaa työtä.

Kiitos urheilun yllätyksellisyydelle. Kaiken järjen mukaan Ettan ei pitäisi olla lähelläkään finaaleja, sillä sen tämän kauden pelaajabudjetti on 87 000 euroa. Koko kausibudjetti on 260 000 euroa.

Aivan täynnä Kastellin monitoimitalo ei sunnuntaina ollut, mutta Etta pääsee joka tapauksessa rakentamaan toimintaansa aivan eri tavalla kuin ennen. Parkkinen sanoo, että seura pystyy kuittaamaan vanhoja velkoja pois.

Seurassa on tehty yhtiöjärjestelyjä. Nyt finaalipotti nopeuttaa ja helpottaa uuden sijoittajayhtiön starttia. Etta on nojannut taloudessaan vuosikymmenien ajan Pohjois-Suomen Erämessuihin, jotka järjestetään jälleen tulevana keväänä.

Seurassa on eletty hektisiä viikkoja ja päiviä. Kastellin monitoimitalon valjastaminen finaalikuntoon ei ollut yksinkertainen tehtävä.

– Olemme lyhyessä ajassa joutuneet selvittämään televisioinnin vaatimukset, valot, maton ja katsojamäärän lisäyksen. Mihin, mistä, miten, Parkkinen kuvaa.

Pääkatsomon lipun hinta on totuttua korkeampi eli 35 euroa, mutta Etta on joutunut tarkkaan miettimään hinta-laatusuhteen optimointia.

Monitoimitalon tunnelma oli hyvä. Pitkän erätauon myynti sakkasi hieman, kun kukaan ei ollut ohjaamassa katsojia eri jonoihin vaan yksi pitkä jono kiemurteli pitkin alakertaa.