AC Oulu on aloittanut kevyen harjoittelun pienryhmissä – alueen juniori- ja alasarjoja varten on suunnitelmat valmiina: "Tarkkaa linjausta turnauksiin ei vielä ole"

Jalkapallon miesten Ykkösessä pelaava AC Oulu on aloittanut pienryhmäharjoittelun tällä viikolla. Joukkue on jaettu kolmeen ryhmään, jotka harjoittelevat Heinäpäässä eri aikoina. Päävalmentaja Jyrki Ahola huutelee pelaajille ohjeita turvallisen välimatkan etäisyydeltä.

– Harjoittelu on hyvin kevyttä, koska rajoitteita on paljon. Pienryhmäharjoittelu pyörii töiden ehdoilla. Jos pelaajalla on työpäivä, se menee harjoitusten edelle, AC Oulun toimitusjohtaja Juho Meriläinen kertoo.

Seuran pelaajista Rafinha, Henrik Ölander ja Daniel Rantanen eivät osallistu tällä hetkellä pienryhmäharjoituksiin, koska he eivät ole Oulussa.

Ykkösen sarjakauden kohtalosta ei ole vielä tarkkaa tietoa. Meriläisen mukaan AC Oulu palaa joukkueharjoitusten pariin kesäkuun alussa, jos se on rajoitustoimien puolesta mahdollista.

Pohjoisen alueen juniori- ja alasarjoja varten on suunnitelmat valmiina, kunhan Palloliitosta tulee tarkempi linjaus. Joukkueharjoittelu on todennäköisesti mahdollista aloittaa 1. kesäkuuta, joten kilpailukausi voisi pyörähtää liikkeelle esimerkiksi jossain vaiheessa kesäkuuta.

– Osa junioriturnauksista on peruttu. Tarkkaa linjausta turnauksiin ei vielä ole. Joukkuemäärä voi olla iso, mutta pelaajat eivät ole yhtä aikaa samalla kentällä, pohjoisen alueen kilpailupäällikkö Mira Pyhälä toteaa.

Tervarit Juniorit liikuttaa jalkapallon parissa noin 500 lasta ja nuorta Oulun alueella. Puheenjohtaja Ville Luotola on tyytyväinen hallituksen uuteen linjaukseen, koska se tarkoittaa, että arki saadaan pyörimään seurassa jollain tapaa. Tervarien juniorijalkapallojoukkueet ovat harjoitelleen kuuden viikon ajan etäyhteyksien avulla.

– Meillä on tarkoitus aloittaa pienryhmäharjoittelu ensi viikolla C- ja B-nuorissa (15–17-vuotiaat). Sen jälkeen sama toteutetaan 13–14-vuotiaiden joukkueissa. Aivan ensimmäiseksi meidän täytyy saada kuitenkin kenttävuoromme tietoon kaupungilta ja keskustella valmentajiemme kanssa siitä, kuinka monta pienryhmäharjoitusta heillä on mahdollisuus vetää.

Luotola uskoo, että seuran nuorimmat juniorijoukkueet palaavat suoraan joukkueharjoituksiin kesäkuun ensimmäisten viikkojen aikana.

– Myös sen puolen toteutusta pitää vielä miettiä. Olisiko silti järkevintä aloittaa harjoitukset niin, että joukkueet olisi jaettu pienempiin osiin. Yksi virustartunta tai epäily siitä ei keskeyttäisi koko joukkueen harjoitustoimintaa useammaksi viikoksi.