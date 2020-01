Äänestä Pohjois-Pohjanmaan vuoden urheiluseuraa – voita liput urheilugaalaan

Pohjois-Pohjanmaan urheilugaala palkitsee vuoden 2019 pohjoispohjalaisen urheiluseuran yleisöäänestyksen perusteella.



Voittaja julkistetaan Pohjois-Pohjanmaan urheilugaalassa Lasaretissa 31. tammikuuta.



Ehdokaslistalla on viisi pohjoispohjalaista urheiluseuraa:





Utajärven Urheilijat

Vuonna 1937 perustettu yleisseura. Seurassa voi harrastaa jääkiekkoa, lentopalloa, hiihtoa, voimanostoa ja yleisurheilua. Pienen pitäjän suuri seura, joka liikuttaa isoa osaa kunnan asukkaista. Järjestää isoja urheilutapahtumia, mm. Rokuan kansalliset hiihdot ja Rokua Geopark maastomaratonin. Toiminnassa painottuu matalan kynnyksen osallistumismahdollisuus.



Pudasjärven Urheilijat



Yli 70 vuotta työtä Pudasjärven nuorison hyväksi. Seuran tavoitteena on edistää pudasjärveläisten liikuntaharrastusta siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa-, ja huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. Kilpaurheilua harrastetaan kahdeksassa eri lajissa. Tunnetaan myös Umpihankihiihdon MM-kilpailujen ja kesäpilkkiviikon järjestäjänä.



Haukiputaan Pallo



Yli tuhannen jäsenen ja noin kolmenkymmenen joukkueen jalkapalloseura. Rekisteröityjä pelaajia lähes 800, valmentajia yli 50. Kehittää seuransa toimintaa esimerkiksi Palloliiton laatujärjestelmällä. Omistaa oman jalkapallohallin, joka valmistuessaan vuonna 1998 oli Pohjois-Suomen ensimmäinen urheiluseuran rakentama jalkapallohalli.



Oulun Uinti 1906



Yli satavuotias uimaseura. Uinnin huippu-urheiluseura, joka mahdollistaa urheilijan menestymisen myös kansainvälisellä tasolla. Järjestää uimakoulutoimintaa ja on seura, jossa on mukava harrastaa. Kehittää toimintaansa aktiivisesti ja saavutti kolmantena seurana ja ensimmäisenä uintiseurana Suomen Olympiakomitean Tähtiseura-ohjelman kaikki kolme tähteä.



Oulun Miekkailuseura

2000-luvun alussa perustettu miekkailun erikoisseura. Oulun Miekkailuseura on lasten ja nuorten Tähtiseura, jossa harrastetaan ja kilpaillaan urheilumiekkailua ammattivalmennuksessa. Seura on yksi lajin kärkiseuroista Suomessa. Harrastajia pyörätuolimiekkailusta ja 6-vuotiaista ikäihmisiin.