Kärrikurre hurmaa Kalevan lukijakuvissa, Mikko Kiviaho seuraa oravien touhuja tuntikausia – ”Kyllä se työstä käy”

Pieni orava ostoskärryjä lykkäämässä. Mitä ihmettä?

Tätä on varmasti moni miettinyt viime päivinä, kun on selannut Kalevan lukijakuvia. Sinne on ilmestynyt useita otoksia, joissa orava puuhailee kärryjen kanssa – muun muassa muuttopuuhissa. Kuvien oravia kutsutaan "kärrikurreksi".

Kuvien takana on lohjalainen Mikko Kiviaho. Hän on lähettänyt lukijakuvia saadakseen ihmisille hymyn huulille.

– Jos ihmisiä saa hyvällä mielelle ja hymyn aikaiseksi, se on hieno juttu, Kiviaho kertoo.

Hymyjä on palautteesta päätellen irronnut ja irtoaa jatkossakin. Kiviaho aikoo jatkaa oravien kuvaamista, vaikka se varsin työlästä välillä on.

– Se vaatii kärsivällisyyttä. Kyllä se työstä käy.

Kyse on aivan tavallisista luonnonvarassa elävistä eläimistä, joiden puuhia Kiviaho saattaa seurata kameran kanssa tuntikausia.

– Tiedän, missä oravia on, ja olen oppinut, mihin aikaan ne suunnilleen ovat liikkeellä.

Houkuttimeksi oraville kelpaavat maapähkinät, ja kun kurren uteliaisuus kasvaa, se saattaa ottaa kosketuksen ostoskärryihin. Näistä hetkistä syntyvät hulvattomat kuvat.

– Orava on utelias mutta myös varovainen. Ennen kuin saat mitään kuvia, orava hyppelee kärryjen ympärillä ja haistelee. Se vaatii paljon aikaa.

Toisinaan orava on kuvissa muuttopuuhissa. KUVA: Mikko Kiviaho / Lukijan kuva

Läheskään joka kerta kuvaaminen ei onnistu.

– Aika usein käy niin, että lähden pois tyhjin käsin, mutta raitista ilmaahan siinä mies on saanut. Ikinä ei voi tietää, mitä päivä tuo tullessaan.

41-vuotias Kiviaho on innostunut valokuvaamisesta, mutta kovin pitkään hän ei ole vielä sitä vielä harrastanut. Kameran hän hankki, kun helmikuussa eteen tuli iso jalkaleikkaus, joka kesti lopulta kahdeksan tuntia. Edessä oli pitkä toipuminen.

– Ostin kameran, sillä tiesin, että en hetkeen pääse leikkaukseen jälkeen liikkumaan tai juoksemaan. Kamera oli elämäni ostos.

Miten kuvasarja oravista jatkuu? Sitä Kiviaho ei tiedä tarkalleen vielä itsekään. Muuttopuuhista on ainakin tulossa kuvia, mutta kenties myöhemmin muutakin.

– Nälkä kasvaa syödessä. Taivashan tässä on vain rajana.

