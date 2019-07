Joko muuten näitte sen Turun yliopiston tutkijoiden (J. Kauppinen ja P. Malmi) julkaiseman tutkimuksen, että hiilidioksidin osuus ilmaston lämpenemisestä viimeisen 100 vuoden aikana on 0,1 astetta ja tästä ihmisen osuus on 0,01 astetta. Nuoret voivat siis olla huoleti ja poistaa ahdistuksensa. Ihminen ei voi mitenkään vaikuttaa ilmastonmuutokseen suuntaan eikä toiseen.

Tässä täytyy nyt käyttää järkeä. Jos kerran on tieteellinen fakta, että hiilidioksidi tai ihminen eivät ole vaikuttaneet ilmastonmuutokseen, niin silloinhan ilmastonmuutoksen on oltava luonnollinen asia aivan kuten se, että Maa kierää Auringon ympäri. Puolestaan se mikä maailmassa on luonnollista, on automaattisesti positiivista, tai jos toisin väittää, niin silloin asettuu luontoa vastaan.

Ilmastonmuutos on kaikista planeettamme luonnollisista ilmiöistä ehkä se positiivisin. Ilmastonmuutos mahdollistaa lajien monimuotoisuuden, muuttumisen ja kehityksen. Se ei mene niin, että Grönlanti ja napa-alueet ovat aina loputtomasti jäässä. Ne sulavat välillä ja niin sen kuuluu olla. Suomessakin on välillä ollut kylmää ja toisinaan taas lämmintä. Meillä täällä pohjoisessa ilmaston lämpeneminen pidentää kasvukautta ja havupuuraja nousee pohjoisemmaksi. Eli meidän metsät kasvavat enemmenä ja elämää on enemmän. Kukaan ei voi nähdä metsien kasvamista ja elämää negatiivisena ellei sitten ole niellyt eliitin propagandapilleriä kokonaisena kysymyksiä kysymättä.