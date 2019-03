Gallupeissa sukeltava keskusta tekee tulevan vaalitappionsa itse – kerjää jatkuvasti mainehaittaa

Pääministeripuolue keskusta on matkalla kohti mittavaa vaalitappiota.

Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa puolue otti selvän ykköstilan ja kannatus harppasi edellisistä vaaleista hurjat 5,3 prosenttia ylöspäin. Nyt tarjolla on jopa tuotakin suurempi pudotus. Viimeisimmissä gallupeissa keskustalle on mitattu 14–15 prosentin kannatus (Alma media, HS, Yle). Torstaina julkaistussa Ylen gallupissa puolueelle mitattiin 14,1 prosentin kannatus.



Aivan kannoilla vaanivat vihreät ja perussuomalaiset. Ei ole aivan mahdotonta, että pääministeripuolue on huhtikuun vaaleissa vasta viidennellä sijalla.

Tulevan vaalitappionsa keskusta viimeistelee ihan itse. Se kerää omilla toimillaan jatkuvasti julkisuutta, joka aiheuttaa mainehaittaa puolueelle.

Viikonlopun töpeksinnästä vastasi itse puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä. Hän väitti Uutissuomalaisen haastattelussa näin: ”Punavihreä puoli kieltäisi käytännössä metsien käytön kokonaan ja sitä kautta suomalaiset työpaikat.”

Ylen pääministerin haastattelutunnilla Sipilä sanoi vihreän kansanedustajan kysyneen kyselytunnilla, pitäisikö hakkuut lopettaa kokonaan.

Kumpikaan pääministerin väitteistä ei pidä paikkansa. Tämä todettiin esimerkiksi Helsingin Sanomien faktantarkistuksessa.

Pötypuheet saivat aikaan poikkeuksellisen kovia syytöksiä. Vihreiden kansanedustaja Ville Niinistö sanoi, että Sipilä valehtelee tahallaan.

Keskustalaiset politrukit ja lappilainen varakansanedustaja ryntäsivät kärnästyksissään sosiaaliseen mediaan puolustamaan puheenjohtajaansa. Taktiikkana oli keskustelun vieminen sivuraiteille ja vastustajan mustamaalaaminen.

Keskustasta syntyi mielikuva, joka sopii yleensä Donald Trumpille.

Vain muutamaa päivää aiemmin puolue tunki sote-uudistusta läpi niin, että karmit olivat jäädä kaulaan.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen teki 12 minuutin temppunsa. Hän äänestytti valiokuntaa asiantuntijakuulemisten lopettamisesta sillä välin, kun varsinainen puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) oli poistunut kokouksesta 12 minuutin ajaksi.

Heikkinen sai toiminnastaan moitteet eduskunnan puhemies Paula Risikolta (kok.). Valiokunta päätyi myöhemmin muuttaman kantansa: asiantuntijat pääsevät sittenkin ääneen.

Oma lukunsa on liikenneministeri Anne Berner, joka siirtyy ruotsalaiseen SEB-pankin hallitukseen kesäkuun alussa. Hän jatkaa kuitenkin ministerinä vaalikauden loppuun. Keskustan omistakin riveistä vaadittiin ministerin eroa, mutta ilmeisimmin pääministeri Sipilän vahvalla tuella Berner sai jatkaa.

Tuuletuskokouksen asiasta keskustan eduskuntaryhmä sentään piti.

Berner muistetaan hyvin myös autoveroesityksestään, joka sai aikaan niin sanotun Berner-shokin: autokauppa hyytyi niin pahasti, että osaa liikkeistä uhkasi jopa kassakriisi. Ministeri perääntyikin aikeistaan alle viikon kuluttua.

Paljon parjattu taksiuudistus on kansan suussa ”Bernerin taksiuudistus”.

Keskustan pääministerikaudella on tehty paljon kipeitä ratkaisuja.

Paljon on kuitenkin tapahtunut myös positiivista. Erityisesti työllisyyden parantuminen on ylittänyt odotukset. Silti keskusta on vajonnut kannatuksessaan todella alas eikä vaaleista ole tulossa riemujuhlaa.

Tästä puolue saa syyttää vain itseään.