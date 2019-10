Oulun lyseon lukio on odottanut vuosikausia perusteellista peruskorjausta. Rakennustekniset, terveydelliset, työsuojelulliset ja toiminnalliset syyt ovat puoltaneet rakennuksen peruskorjausta jo pitkään, mutta poliittisten päättäjien viivytyksen takia hanke ei ole edennyt.

Eikä se ole sattumaa. Osa päättäjistä olisi nimittäin valmis lakkauttamaan lyseon ja myymään sen rakennukset. Lakkautusehdotuksia on tehty lähinnä poliittiselta keskikentältä ja vasemmalta laidalta.

Toivottavasti kyse on vain yksittäisten valtuutettujen henkilökohtaisesta ajattelusta. Yli 100 vuotta samalla paikalla toimineen lukiorakennuksen myynti olisi nimittäin kammottavan lyhytnäköistä.

"Lyseo on sekä sisältä että ulkoa suojeltu rakennus, jonka asianmukainen ylläpito vaatii kaupungilta säännöllisiä korjaustoimenpiteitä."

Uusklassismia ja 1920-luvun klassismia edustavat lyseon päärakennus on keskeinen osa Oulun historiallista monumentaalikeskustaa. Sen vanhimman, vuonna 1831 valmistuneen, osan on suunnitellut itse Carl Ludvig Engel.

Lyseon, tuomiokirkon, lääninhallituksen ja läänin maanmittauskonttorin rakennukset muodostavat valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön, joka korostaa Oulun historiaa Pohjois-Suomen johtavana hallinto- ja koulukaupunkina sekä nimikkoläänin pääkaupunkina.

Lyseo on ollut vuosikymmeniä Pohjois-Suomen suosituimpia lukioita. Eikä suotta. Arkkitehtuurin lisäksi lyseon mainetta kaunistavat useat nimekkäät entiset lyskalaiset aina presidenteistä lähtien.

Lyseo on sekä sisältä että ulkoa suojeltu rakennus, jonka asianmukainen ylläpito vaatii kaupungilta säännöllisiä korjaustoimenpiteitä. Suojelu tekisi rakennusten käyttötarkoituksen muuttamisesta ja näin ollen myös myymisestä lähes mahdotonta. Yleensä rakennusten on ajateltu säilyvän parhaiten alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan.

Peruskorjauksen kustannusarvio ei poikkea muiden vastaavan laajuisten hankkeiden kokoluokasta, vaikka kyse on rakennuksen toiminnallisen käyttöarvon lisäksi myös yhteisen kulttuuriperintömme vaalimisesta. Kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 13 miljoonaa euroa, mikä jää kauaksi kaupungin useiden muiden investointien hintalapuista. Lisäksi tilat on löydettävä joka tapauksessa lukion noin 600 opiskelijalle.

Nyt on korkea aika arvostaa yhteistä kulttuuri- ja rakennushistoriaamme, käynnistää lyseon peruskorjaus sekä luopua sen lakkautus- ja myyntifantasioista. Kaiken ei pidä olla kaupan.

Niilo Heinonen

valtuutettu, yhdyskuntalautakunnan jäsen (kok.)

Oulu

