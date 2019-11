Oulun Veden johtaja Jouni Lähdemäki on ansiokkaasti ja monipuolisesti selittänyt lehdistössä vedentuotannon turvaamisen tarvetta oululaisille. Viime viikolla yhdyskuntalautakunta asetti Hintan vesilaitoksen laajennushanketta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville mielipiteitä varten.

Allekirjoittanut toimi edellisellä valtuustokaudella jäsenenä liikelaitosten johtokunnassa, joka myöhemmin muuttui Oulun Veden johtokunnaksi. 5/2014 kokouksessa päätettiin, että käynnistetään asemakaavan muutos Hintan vedenpuhdistamon tontin laajentamiseksi. Kaavatyössä huomioidaan yksityinen maanomistus ja rannan virkistyskäyttö. Vesisäiliön sijoittamisessa tutkitaan sekä joen puolen että puistoalueen vaihtoehdot.

Päätöksellä haluttiin varmistaa yksityinen maa- ja kiinteistöomistuksen säilyminen rannassa. Onhan kaupungin omaa maata vesilaitoksen yhteydessä noin kaksi hehtaaria, joten suunnitteluvaraa eri vaihtoehdoille maa-alueen suhteen Hintassa on.

Tätä päätöstä ei kuitenkaan ole kunnioitettu jatkotyöskentelyssä. Ei myöskään nyt tehdyssä yhdyskuntalautakunnan päätöksessä, vaikka se olisi ollut päättäjien käsissä ja mahdollisuus vaikuttaa asiaan kuntalaisen näkökulmasta! Monta vuotta on suunniteltu hanketta ottamatta asukkaita mukaan suunnitteluun tai kuulematta heidän mielipidettään. Tällä tavalla ei huomioida esimerkiksi kuntalaisten investointeja omilla tonteillaan, puhumattakaan tunnearvoista.

"On vain keskitytty yhteen vaihtoehtoon, joka nykyisen lainsäädännön puitteissa on erittäin vaikea, lähes mahdoton saada toteutumaan."

Hinttaan suunnitellaan rakennettavaksi varaveden tuloallas. Viinivaaran vedenottohanketta varten tehdyssä yva-selvityksessä sanotaan (sivu 7), että vesijohtolinjan osalta selvitys ei täytä yva-lain ja -asetuksen vaatimuksia.

Tilanne on se, että vesiputken rakennusreitti on määritelty uuden Oulun osayleiskaavaan Pudasjärven rajalta Hiukkavaaraan saakka. Huolestuttavaa on, että ei tarkalleen tiedetä mitä reittiä vesijohtolinja kulkee Hiukkavaaran ja Hintan vesilaitoksen välillä. Tuolla alueella on paljon omakotitontteja ja -taloja. Putkilinja vaatii noin 20 metriä leveän rakennusaukon ja valmiina 12 metrin suoja-alueen, jolle ei saa rakentaa eikä kasvattaa isoja puita. Tämä määritellään yva-selvityksessä, sivu 39.

Tästä johtuen rakennusaikana on odotettavissa merkittäviä haittoja jo olemassa oleville rakennusalueille. Oletettavaa on, että joitakin rakennuksia/omakotitaloja on purettava tai kaupungin pakkolunastettava rakennustöiden alta. Hintanrannan kaksi yksityisomistuksessa olevaa rankennusta/tonttia, joita ei ole yleiskaavassa varattu vesilaitoskäyttöön, on vain alku koko ikävälle prosessille.

Mielestäni olisi inhimillistä kaupunkilaisia kohtaan tuoda julki hankekokonaisuus, jossa näkyy myös putkilinjaston reitti tiheällä asuinalueella. En toivoisi kenenkään menettävän kotiaan tai rakennusoikeuttaan tämän hankkeen vuoksi. Oulun alueen asukkaita vastuullisesti palvelevana vesilaitoksena, kuten Lähdemäki mainitsi (Kaleva 28.10.), tässä olisi nyt paikka osoittaa vastuullisuutensa tältä osin.

Kuten Lähdemäki, myös minä olen erittäin huolissani siitä, ettei varavedenhankintaa ole saatu ratkaistua. Syy tähän on se, että vaihtoehtoisia ratkaisumalleja ei ole aktiivisesti etsitty. On vain keskitytty yhteen vaihtoehtoon, joka nykyisen lainsäädännön puitteissa on erittäin vaikea, lähes mahdoton saada toteutumaan.

Kuntalaisilla on nyt vaikuttamisen paikka. Jokainen voi halutessaan tehdä muistutuksen Hintan vesilaitoksen laajennussuunnitelmaan, joka on nähtävillä 12.11.–12.12. välisen ajan ja muistutukset tulee tehdä kyseisenä aikana. Toivottavasti aktiivisuutta riittää mahdollisimman paljon.

Eeva-Maria Parkkinen

kaupunginvaltuuston 1. vpj. (kesk.)

Oulu

