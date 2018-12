Pekka Viljanen on usein kommentoinut Suomen Kuvalehdessä Kittilän asioita. Ylen haastattelussa Viljanen on samonut, että väitteet ovat totta, kun syyttäjäkin on nostanut syytteet. Kannanotoillaan Viljanen ennakoi oikeudenkäynnin lopputulosta ja tukee syyttäjien näkemyksiä.