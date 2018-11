Lapsemme vanhempainillassa näytettiin tulokset lapsille suunnatun terveyskyselyn tuloksista. Opettaja halusi tuoda keskusteltavaksi yhden huolestuttavan tuloksen. Lasten kokema lasten välinen seksuaalinen häirintä koulussa on huomattavan yleistä. Häirinnän muotoina ovat olleet muun muassa koskettelu pukutiloissa, ja karkeat seksuaalissävytteiset puheet.

Meidän vanhempien vastuulla on opettaa lapsiamme ja suojella heitä lasten kehitystä vaurioittavilta ärsykkeiltä, joita tulee runsain määrin muun muassa median kautta. Ärsykkeiltä, jotka lisäävät ahdistuneisuutta ja häiriökäyttäytymistä lapsissa. Kännykkään voi asentaa suojauksia ja estoja.

Tämän lisäksi vanhempainillassa tuli keskustelua siitä, kuinka vanhempien oikeus ja velvollisuus on seurata lapsensa sosiaalisen median käyttöä. Kannattaa ystävällisyyden ja rakkauden hengessä antaa lapsille mediakasvatusta kotona, ja keskustella lapsen kanssa kahden kesken, onko hän kokenut jotakin, mikä on hämmentänyt tai ahdistanut lasta, koskien näitä asioita.

Tuore uutinen, jonka radiosta kuulin, on se, että Mielenterveysseuran lapsille ja nuorille kohdistettu kriisipuhelin on ruuhkautunut pahasti. Yhteydenotot ovat huimasti kasvaneet. Vain noin 15 prosentille linjalle soittajista ehditään vastaamaan. Myös Sekasin-chat on pahasti ruuhkautunut, ja vapaaehtoisia työntekijöitä kaivataan kipeästi keskustelemaan ahdistuneen, masentuneen ja itsetuhoisten ajatusten kanssa kamppailevien lasten ja nuorten kanssa.

Tuon esille vielä yhden minua ja puolisoani huolestuttavan asian. Toisen lapsemme vanhempainillassa ilmoitettiin koulun alkaessa, että ensi keväänä koko luokka lennätetään koulupäivänä Helsinkiin tutustumaan Kiasman näyttelyihin ja illalla heidät lennätetään takaisin. Kyseessä on koko Suomen 8. luokkalaisia koskeva kulttuurihanke, ja siihen kuuluu paljon eri kulttuurikohteita, joiden sisältöön koulu ei voi itse vaikuttaa.

Otin selvää tarkemmin asiasta. Netistä löytyi You Tubesta video Rovaniemen 8. luokkalaisten koululaisten vierailusta Kiasmaan. Video herätti kysymyksen: Miksi herkässä kehitysvaiheessa olevia viedään katsomaan seksuaalissävytteisiä ja sukupuolisiveyttä halventavia näyttelyitä, jonka jälkeen heitä pyydetään piirtämään itsestään omakuva muun sukupuolisena? Tämä iso juliste sitten laitetaan seinälle kaikkien katsottavaksi.

Miksi lapsen omaa sukupuoli-identiteettiä pitää hämmentää? Koen tämän jo tietynlaisena lasten seksuaalisena häirintänä. Lasten kokemukset ja kommentit (taidetestaajat.fi -sivulla) Kiasma-käynnistä aiheuttivat puolisossani ja minussa myös monenlaisia mietteitä.

Olen mieheni kanssa huolissani niistä vanhemmista, jotka eivät mahdollisesti tiedä, mitä heidän lapsensa tulevat koulupäivän puitteissa Kiasmassa näkemään, tai mitä he ovat jo nähneet ja miten se vaikuttaa heidän herkkään mieleensä. En toivoisi kuulevani oman lapseni suusta sanoja, joita luin lasten kokemuksista eri puolilta Suomea. Moni oli pettynyt. Traumoja on tullut. Ahdistusta. Jotakin kuvaa myös se, että prosenttiosuudeltaan yleisin tunne, jonka kaikki lapset tunsivat näyttelyn aikana, on ollut ”hämmennys.”

Koulun pitäisi tukea lasten suojelemista kaikin keinoin vastaavanlaisilta hämmentäviltä ja ahdistavilta kokemuksilta. Jokainen lapsi on tärkeä. Jokaista tulee suojella. Meillä vanhemmilla on myös vakava vastuu lastemme mielenterveyden hyvinvoinnista. Emme voi paeta velvollisuuttamme suojella heitä mieleen vaikuttavilta ahdistavilta kokemuksilta herkässä iässä.

8. luokkalaisen lapsen äiti

