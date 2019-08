No oppisopimuskoulutus ensisijaiseksi.

Sitten jos ala ei nuorelle tai vanhemmalle sovi. siitä on voitava joustavasti vaihtaa toiseen tai vaikka neljänteen.

Muita temppuja ja työkkärin tätien ja setien pakko työllistämistä ei tarvita.

Eikä sitä että heille vaihdetaan tietokoneet joka noin toinen vuosi uusiin koska he eivät niin uusilla koneilla mitään tee...

pelkkä word riittää kyllä turhan päiväisten höpötysten kirjaamiseen. Lehdet voi lukea kyllä myös ihan halvemmallakin koneella...