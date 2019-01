Poliitikot ja muut puhuvat energiansäästöstä ja päästöistä. Olen jo pitkään ihmetellyt, miksi kukaan ei kiinnitä huomiota mielestäni kahteen merkittävään asiaan

Ensimmäisenä tievalaistus, kuinka paljon siinä hukataan energiaa?

Tievalaistusta perustellaan liikenneturvallisuudella, mutta kun esimerkiksi Pohjantien kohdallakin katsoo, niin parhaillaan on lamppuja neljässäkin rivissä tienvarressa, ja lähes päivittäin rytisee peltiä, että ainakaan tällä tieosuudella se ei paranna liikenneturvallisuutta.

Oulun kohdalla alkaa olla jo sata kilometriä pitkästi yhtenäistä tieliikennevalaistusta. Kun nelostietä ajaa Torniosta Ruotsiin, niin Haaparannan liikenneympyrän jälkeen loppuu valaistus tiellä, eikä se ole yhtään turvattomampaa ajaa, onhan autossa valot pimeässä ajoon. Merkittävää on myös, että Kalixin kaupungin kohdalla ei ole tievalaistusta kyseisellä tiellä.

Ruotsissa kaikki on toisin, ja siellä on ymmärretty tämä mieletön energian hukkaaminen, mihin Suomessa on syyllistytty.

Kun autoissa on valot ja sama tie Suomessa pitää olla valaistuna, kun se Ruotsin puolella on pimeänä, en nyt energiansäästötalkoiden aikaan käsitä tuota mieletöntä lamppumäärää teiden varsilla. Tässäkin valtio on määrääjänä, kun tiet ja lamput omistaa liikennevirasto ja päätökset valaistuksista tekee paikallinen ely-keskus.

Lisäksi tievalaistuksesta aiheutuva valosaaste on mittava haitta ihmisille ja myös eläimille.

"Ruotsissa kaikki on toisin, ja siellä on ymmärretty tämä mieletön energian hukkaaminen, mihin Suomessa on syyllistytty."

Toinen asia on tämä sähköauto, jonka oletetaan pelastavan kaikki päästöongelmat. Onneksi on alkanut siihenkin tulla realismia. Tutullani on hybridiauto ja hän kertoi, että Lappeenrannasta kun ajaa Ouluun niin kaksi tuntia riittää akuissa virtaa, jos ajaa itse kaasulla, mutta vakionopeussäätimellä riittää vain tunniksi.

Kenellä riittää aika olla lataamassa kahden tunnin välein ja paljonko se vie aikaa?

Yksi asia, josta ei poliitikotkaan puhu mitään, on tämä akkujen valmistuksen saastuttavuus. Kuinka suuria alueita joudutaan muokkaamaan ja kaivamaan, jotta saadaan metalleja akkujen valmistukseen? Mikä on sitten vielä niiden vaatima jälkihoito ja kuinka paljon kaivoksista on kehitysmaissa, jossa ei ole juuri mitään valvontaa?

Juhani Rajaniemi

eläkeläinen, Siikajoki

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.