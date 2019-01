Oulaskankaan synnytystoiminta loppui, koska eduskunta on lainsäädännöllä ja valtioneuvosto asetuksilla asettanut synnytystoiminnalle sellaiset kriteerit, että niitä ei voida täyttää muualla kuin keskussairaaloissa, jos kohta niissäkään. Oulaskankaan synnytystoimintaa ei siis lopettanut Valvira, vaan eduskunta ja hallitus lain ja asetuksen voimalla.

Leikkaustoiminnan osalta on tapahtunut vastaava keskittäminen nyt istuvan eduskunnan säätämällä lailla.

Viime vuoden alusta voimaan tulleen lain mukaan leikkaussaliolosuhteita edellyttävä ja nukutuksessa tapahtuvaa leikkaustoiminta on keskitettävä niihin sairaaloihin, joissa on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys eli käytännössä keskussairaaloihin.

Nyt on parhaillaan eduskunnassa käsittelyssä jälleen terveydenhuoltolain muutos, jolla on tarkoitus lisätä lakiin uusi säännös, jonka mukaan sairaanhoitopiiri voisi järjestää leikkaustoimintaa yksikössä, jossa on varmistettu riittävä päivystysvalmius ja potilasturvallisuus, vaikka yksikössä ei ole kuntalaisille avointa ympärivuorokautista perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystystä.

Tämän muutoksen lähtökohtana on saattaa julkinen ja yksityinen leikkaustoiminta samalle viivalle. Lain perusteluissa on kuitenkin lähdetty siitä, että leikkaavalla yksiköllä tulee olla käytössään ns. tukisairaala, jossa on muun muassa tehohoitovalmius. Tämän tukisairaalan tulee sijaita niin, että potilas voidaan tarvittaessa siirtää tehohoitoon 30 minuutin kuluessa.

"30 minuutin aikarajalle ei ole lääketieteellisiä perusteita, vain poliittiset."

Esitetty 30 minuutin aikaraja tarkoittaa käytännössä sitä, että sekä julkinen että yksityinen leikkaava yksikkö tulee sijaita hyvin lähellä keskussairaalaa, siis keskuskaupungeissa. Tämän muutoksen jälkeen leikkaustoimintaa harjoittavia julkisia tai yksityisiä yksiköitä ei voi olla keskussairaalapaikkakuntien ulkopuolella.

Pohjois-Pohjanmaan osalta ratkaisu tarkoittaa Raahen leikkausyksikön sulkemista. Se taas merkitsee osaamista vaativien työpaikkojen menetystä ja sitä kautta heikennyksiä perusterveydenhuoltoa tukevan erikoissairaanhoidon toteuttamiseen alueella. Muutos tulee vaikuttamaan – mahdollisesti pienellä viiveellä – myös Oulaskankaan sairaalassa tapahtuvaan leikkaustoimintaan ja sen loppumiseen.

30 minuutin aikarajalle ei ole lääketieteellisiä perusteita, vain poliittiset. Sairaalatoiminta halutaan keskittää keskuskaupunkeihin, sekä julkinen että yksityinen. Pohjois-Pohjanmaan kaikki kansanedustajat ja ministerit ovat olleet ja ovat tietoisia tästä kehityksestä ja myös nyt käsittelyssä olevan lainmuutoksen ja siihen kaavaillun asetuksen vaikutuksista.

Liioin kenelläkään ei tunnu olevan halua tai kykyä vaikuttaa lainsäädäntöön ja siihen liittyvään asetukseen niin, että Pohjois-Pohjanmaalla säilyisi sairaalatoiminnan ja siihen liittyvän leikkaustoiminnan edellytykset muuallakin kuin Oulussa.

Mikäli leikkaustoiminta Raahessa joudutaan lopettamaan kokonaan, johtaa se noin 50 työpaikan vähentämiseen ja työn siirtymiseen Ouluun. Sama on edessä Oulaskankaalla, jossa työpaikkojen menetys on vielä suurempi ja heijastusvaikutukset alueen terveydenhuollon palvelujen kattavuuteen vieläkin dramaattisemmat.

Nyt on vaikuttamisen ja päätöksenteon aika. Sen jälkeen kun laki ja asetus on hyväksytty, poliittiset kannanotot, kantelut tai valitukset eivät auta, sillä valvova viranomainen toimii niin kuin laki ja asetukset edellyttävät.

Hannu Kallunki

kuntayhtymän johtaja

Raahe

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.