Suomessa arvostetaan urheilijoita lajista riippumatta. Vielä muutama vuosikymmen sitten Suomi oli urheilun suurvalta, joka otti mitaleita ja voittoja ympäri maailmaa.

Siitä huolimatta, että Leijonat ottivat jääkiekon mestaruuden toukokuussa, on myönnettävä suomalaisen urheilun kulta-ajan olevan loppupuolella. Enää ei tule Suomesta paavonurmia, juhamietoja ta mattinykäsiä.

Suomalaiset ovat hyvinvoinnin kyllästämiä ja harva viitsii panostaa urheilijan uraan sekä luopua helposta elämästä eriväristen mitaleitten, tontin kotikunnasta ja iltapäivälehtien lööppimaineen saadakseen. Vaikeuksien kautta voittoon ei sovi meille 2000-luvun suomalaisille. Ei ole sattumaa, että moni Suomen parhaiten menestynyt urheilija on maahanmuuttaja.

Suomella on kuitenkin mahdollisuus päästä uudelleen urheilumaailman huipulle. Sähköinen e-urheilu on nousussa maailmalla ja jo nyt moni suomalainen pelaaja on saanut mainetta peleillään. Tässä e-urheilussa on siis kyse tietokoneilla, Internetissä pelattavista peleistä.

Sähköisessä urheilussa ei ole niin väliä, vaikka ruokavalio olisi limsaa ja lihapiirakoita eikä ikinä kävisi lenkillä; se sopii siis nykyisille suomalaisille ikään ja kuntoon katsomatta.

Suomi on teknologiamaa ja Oulu on teknologiakaupunki, jossa löytyy tekninen osaaminen pelien kehittämiseen ja monia e-urheilijoita jo nyt. Mikäli e-urheiluun saisi samankaltaista tukea ja mahdollisuuden kokeilla taitojaan, siinä olisi Suomelle kultainen tilaisuus olla taas teknologian ja urheilun kärjessä.

"Ehdotan, että urheiluseurat tai perustettavat e-urheiluseurat alkavat organisoida tietokonepelien pelaamista urheilulajina."

Jonain päivänä tulevaisuudessa e-urheilijat ovat yhtä ihailtuja ja suosittuja urheilijoita kuin nykyään jääkiekon tai jalkapallon pelaajat. Epäilemättä tietokonepelit ovat ennemmin tai myöhemmin olympialajeja.

Ehdotan, että urheiluseurat tai perustettavat e-urheiluseurat alkavat organisoida tietokonepelien pelaamista urheilulajina. Koulujen liikuntatunneilla voidaan myös pelata tietokonepelejä ainaisen hikiliikunnan sijaan. Liikuntatuntien alkuperäinen tarkoitus ei ollut saada nuoria liikkumaan, vaan saada selvää, kenestä voisi tulla ammattiurheilija.

Ouluun, tai ainakin jonnekin Suomeen, kannattaisi myös perustaa kansainvälinen pelitilaisuus, josta uutisoitaisiin netissä ja mediassa ympäri maailmaa. Pelaajien ei välttämättä tarvitsisi tulla Ouluun, vaan jokin järjestö tai laitos toteuttaisi kisat netissä.

Hikiliikunta ja urheilijoitten seurueineen rahtaaminen kisoihin maapallon toiselle puolen on ympäristön kannalta järjetöntä. Kotisohvalta netissä tapahtuva urheilu on sen sijaan tulevaisuutta.

Esa Paloniemi

Oulu

