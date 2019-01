Kansalaisena olen hyvin huolestunut nykyisestä kaivoslaista. Nykyinen laki mahdollistaa ulkomaalaisten yhtiöiden tekevän kaivosvaltauksia ja harrastavan kaivostoimintaa käytännössä ilman korvauksia suomalaisille ja Suomen valtiolle. Suomen tilannetta voi verratta öljyrikkaaseen Norjaan.

Mikäli Norja antaisi samalla periaatteella hyödyntää maansa öljyvarannot, se ei todellakaan olisi maailman rikkaimpia valtioita. Suomi on nykylainsäädännön kanssa samassa tilanteessa kuin Afrikan köyhimmät valtiot.

Suomi on tunnettu maailmalla puhtaasta ja kauniista luonnosta ja se on meidän valttimme. Puhdas ympäristö on nykyään maapallolla jo valitettavan harvinaista. Puhdas luonto ja vesistö on meille suomalaisille tärkeä osa identiteettiämme. Nyt sen saa turmella kuka tahansa ulkomaalainen yritys ilman seuraamuksia.

Valitettava tosiasia on, että kaivosyhtiöitä ei kiinnosta pätkääkään kohdemaan ympäristö. Ulkomaalaisten yrityksien tytäryhtiöt ajetaan tuotannon käydessä kannattomaksi konkurssiin ja emä- sekä tytäryhtiöt eivät vastaa enää alasajosta mitenkään muuten, kuin vähäisellä vakuudella.

Ympäristöhaitat ja muut ongelmat jäävät käytännössä veronmaksajien maksettavaksi. Näin on käynyt muun muassa Nivalan Hiturassa, johon on mennyt jo kymmeniä miljoonia euroja veronmaksajien rahoja ja loppua ei ole näkyvissä.

Talvivaara oli kotimainen tragedia, johon on mennyt veronmaksajien rahoja ties miten paljon. Kaivoksia ei voi perustella myöskään niiden tuomalla verohyödyllä, sillä se on hyvin vähäinen. Yritysmaailmasta tuttu konsernilaina mahdollistaa tuloksen ajamisen keinotekoisesti alas. Nollatuloksesta ei juuri veroa makseta. Tuotot karkaavat parempiin käsiin ulkomaille.

"Valitettava tosiasia on, että kaivosyhtiöitä ei kiinnosta pätkääkään kohdemaan ympäristö."

Kaivoksien tuomat työpaikat ovat lyhytaikaisia, koska toiminta-aika on parhaimmillaan vain noin 10–20 vuotta. Työntekijät eivät myöskään usein muuta paikkakunnalle, vaan pitävät kirjansa kotikunnissaan.

Panostamalla matkailuun saisimme pitkäkestoisia työpaikkoja. Suomen matkailun suosio on vahvassa nousussa, se ei ole vielä lähelläkään huippuaan. Se on kuitenkin varmaa, että turisteja ei kiinnosta saastunut luonto ja kaivoksien pölyhaittojen aiheuttama musta lumi.

Suomella on paljon suuremmat ja pitempiaikaisemmat mahdollisuudet pärjätä luontomatkailulla. Tällä hetkellä kaivoksia saa tehdä luonto- ja virkistyskäytöltään todella tärkeiden kohteiden viereen. Esimerkiksi Syöte ja Ruka.

Sähköautot tulevat todennäköisesti yleistymään lähitulevaisuudessa maailmanlaajuisesti todella paljon ja niiden akut tarvitsevat metalleja. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomeen on tulossa lisää kaivoksia.

Tilanne ei ole enää kenenkään hallussa nykylainsäädännöllä. Minua ihmetyttää suuresti eduskunnan haluttomuus muuttaa lakeja meidän kannalta järkeviksi.

Näyttää vahvasti siltä, että kaivosteollisuuden puoluetuilla tai muulla lobbauksella tämä hulluus saa jatkua. Lainsäädäntöä on muutettu jopa huonompaan suuntaan, sillä kaivoksien valvonnasta on tehty entistä hankalampaa.

Seuraavissa vaaleissa minun äänestyspäätökseen tulee vaikuttamaan todella paljon ehdokkaan ja puoleen suhtautuminen kaivoksiin.

Mikäli Suomella olisi järkeä, tällä hetkellä kaivoksia ei perustettaisi ollenkaan. Odotetaan muutama vuosi ja kun maailmalla metalleista tulee pulaa, perustetaan sitten muutama kaivos. Näistä kaivoksista tuotot jäisivät Suomeen. Korkea metallien markkinahinta mahdollistaisi sen, että kaivokset voisivat olla mahdollisimman ympäristöystävällisiä. Huono vaihtoehto ei olisi sekään, että päättäisimme olla tekemättä lainkaan kaivoksia. Tällöin voisimme jättää tuleville lapsillemme ja tulville sukupolville puhtaan luonnon, josta he voisivat nauttia ja ansaita elantonsa.

Jani Korhonen

Oulu

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.