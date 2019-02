ikävä esimerkki poliittisista syistä taphtuvasta kuntalaisten jätehuollon pakkoyksityistämisestä on muhoksen,limingan, tyrnävän ja utajärven tapaus. Kuntalaisten jätemaksuihin tuli kova korotus ja palvelut heikkenivät. Jätteiden lopullinen päämääräkin on liikesalaisuuden takana. Ainakin jätteiden joutuminen ympäristöön lisääntyy tällä politiikalla. Kaiken lisäksi taitaa tällainen yksityinen jätehuolto olla yritysten omavalvonnan varassa. Normienpurkutalkoot, kuten hallitus sanoo. Muutama yrityskauppa ja homma on konkreettisesti mafian hallussa.