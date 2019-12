Voisin sanoa olevani varsinainen "asiantuntija" koska olen sairastanut suolistosairauksia jo lapsesta yli 60v. Täytyy kyllä sanoa että tietoutta ja opastusta ei sairauksistani ole ollut ennekuin nyt, internet. Etsivä löytää kyllä jonkinlaisen avun ja se on paljolti ihan itsestä kiinni. Ruokavalioilla ja elämäntavoilla on erittäin suuri merkitys. Meille on opastettu ruokaympyröillä mitä olisi tervellistä syödä ja kuinka paljon. Täytyy kyllä sanoa että jos itse noudattaisin vielä näitä ohjeita en eläisi. Ruokasuositusten mukana on annettu ja annetaan liian yleispätevää ja kaupallista ohjetta. Meillä on vielä uskomuksia terveellisestä ruuasta joka on myös perustunut maatalouden tukemiseen. Olemme eläneet maatalousvaltaisessa yhteiskunnassa vasta hyvin lyhyen aikaa joten suolistomme ei ole tottunut siihen tarjontaa mitä kaupat ovat pullollaan. Esimerkkinä nyt voisin mainita ne asiat jotka olen itse pannut merkille ja sopisivat ihan jokaiselle myös terveille ihmisille. Hiivatuotteiden ylensyönti ei ole hyväksi, niiden vähentäminen tai lopettaminen on avainasemassa hyvin monelle suolistooireiselle. Hyväksi on syödä niittä perinteisiä ravinnonlähteitä joita oma ympäristö tuottaa esim. luonnonmarjat, juurekset, vihannekset ym. Kaikkia itselle sopivaa kohtuudella. Pidä alussa ruokapäiväkirjaa ja seuraa oireita. Jos oireilet yritä paastota vaikka yksi päivä silloin tällöin. Lopuksi, ei ole olemassa yleispätevää neuvoa vaan jokaisen on se itse löydettävä ja kokeiltava. Kärsivällisyyttä.