Ennen hiihtolomaa Wilma-viestissä luki ”Pelikursseja alakoululaisille” ja ”Fortnite 9–12-vuotiaille”. Järjestäjäksi ilmoitettiin Oulun kaupungin nuorisopalvelut.

Hämmästelen asiaa muutamistakin eri syistä. Toimin aiemmin koululääkärinä juuri Oulun kaupungilla. Näin työssäni, miten moni lapsi käyttää liikaa aikaa ruudun ääressä ja pelaa pelejä, jotka eivät ole ikäsuositusten mukaisia.

Tämän lisäksi vanhemmilla ilmeni haastetta pitää omaa linjaa, koska paine kavereiden suunnalta on niin kova. Pelättiin, että lapsi joutuu kaveriporukan ulkopuolelle, jos ei pääse pelaamaan.

Osa vanhemmista toivoikin, että vanhempien kesken voisi sopia yhtenäiset linjaukset pelaamisen osalta. Ongelmia oli sekä pelaamisen määrässä että ikärajoissa.

Fortniten ikärajaksi löytyy googlettamalla 12 vuotta. Ja Oulun kaupungin toimielin tarjoaa ko. peliin liittyvää kurssia 9–12-vuotiaille. Eihän se näin pitäisi mennä?

”PEGI 12 -pelit voivat sisältää hieman paljastavampia väkivaltaisuuksia fantasiahahmoja kohtaan tai fiktiivistä väkivaltaa ihmistä muistuttavia hahmoja kohtaan. Peleissä voi myös olla lievää tai peiteltyä seksuaalista sisältöä taikka lievää kiroilua. Peleissä voi olla myös mukana kauhuefektejä tai uhkapelaamista muistuttavia elementtejä.”

Ymmärrän täysin, että pelaaminen on osa tämän päivän elämää. Pelit eivät tule poistumaan, vaan niiden kanssa on opittava elämään fiksusti. Iso kysymys kuitenkin on: Millä tavalla kaupunki haluaa omalla toiminnallaan ohjata kaupungin lapsia ja nuoria? Mitä stressi saa aikaan lapsen kehittyville aivoille?

"Näin työssäni, miten moni lapsi käyttää liikaa aikaa ruudun ääressä ja pelaa pelejä, jotka eivät ole ikäsuositusten mukaisia."

Teen työssäni paljon stressiä ja kuormitusta mittaavaa Firstbeat hyvinvointianalyysiä. Olen nähnyt mittauksissa, miten pelaaminen kuormittaa ja saa aikaan stressireaktiota aikuisillakin. Tätä ajatellessani olen oikeasti huolestunut, miten nykyinen pelikulttuuri muovaa tulevaisuuden tekijöitä.

Koen, että edellä mainittu toiminta vaikeuttaa vanhempien kuin koululääkäreiden työtä, ja todennäköisesti myös opettajien. Toivon aiheesta rakentavaa keskustelua, tarkoitukseni ei ole syyllistää ketään.

Oli erittäin hienoa, että Wilmaan tuli viestiä myös liikuntapäivästä, kokkauskurssista, talvileiristä, laskettelureissusta sekä kepparikurssista.

Rakennetaan hyvinvoinnista ilmiö! Se vaatii jokaiselta heittäytymistä, mutta ei suinkaan mahdottomia.

Lari Karjula

lääkäri, työelämän valmentaja

Oulu

