Jokainen varusmiespalveluksen suorittanut tietää, mikä merkitys sotilaskodeilla ja sotilaskotitoiminnalla on palvelusajan menestyksekkääseen suorittamiseen. Sotilaskotityö on pitkälti vapaaehtoistoimintaa, ja yksi sen perustehtäviä on maanpuolustushengen ja -valmiuden edistäminen.

Sotilaskotiyhdistykset tekevät hyväntekeväisyyttä, ja tuottoja, joita saadaan esimerkiksi kuuluisien munkkien myynnillä, käytetään varusmiesten viihtyvyyden parantamiseen varuskunnissa ja heidän palkitsemiseensa. Näkyvinä ja aina tervetulleina toimijoina sotilaskotisisaret ja -veljet ovat samassa rintamassa muiden vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen kanssa.

Kysyi keneltä tahansa, Sotkun ja Soden munkit tarkoittavat yksiselitteisesti sotilaskotiyhdistysten varuskunnissa, maastoharjoituksissa ja yleisötapahtumissa myymiä tuotteita. Siksi on käsittämätöntä, ettei Sotilaskotiliitto ole saanut rekisteröidä oman tuotteensa nimeä, mutta täysin ulkopuolinen yksityinen yrittäjä on tässä onnistunut. Tämä lienee mahdollista vain Suomessa.

"Kysyi keneltä tahansa, Sotkun ja Soden munkit tarkoittavat yksiselitteisesti sotilaskotiyhdistysten varuskunnissa, maastoharjoituksissa ja yleisötapahtumissa myymiä tuotteita."

Allekirjoittaneiden vapaaehtoisten maapuolustusjärjestöjen mielestä hyvämaineisen, luotettavan ja asevelvollisia, reserviläisiä, Puolustusvoimien ja Rajavartioston kantahenkilökuntaa pyyteettömästi palvelevan sisarjärjestön maineella ja tuotteella ratsastaminen on paheksuttavaa ja moraalitonta. Asiaa ei mitenkään lievennä se, että myyntiä tehtäisiin eri aikaan ja eri paikassa. Myynnissä käytetään häpeilemättä hyväksi yli sata vuotta toimineen järjestön tunnetuimman tuotteen nimeä ja siten johdetaan ostajia harhaan.

Haluamme kuluttajien muistavan, että aidolla sotilaskodin munkilla on sen erinomaisen makunautinnon lisäksi paljon syvällisempikin merkitys.

Sampo Puoskari

Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry

Raahen Reserviupseerit ry

Kari Paakkola

Pohjois-Pohjanmaan Reserviläispiiri ry

Jari Maljanen

Pohjois-Suomen Kiltapiiri ry

Hannu Aurinko

Oulun Reserviupseerikerho ry

Timo Ronkainen

Oulun Reserviläiset ry

Pasi Parkkila

Vihannin Reserviläiset ry

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.