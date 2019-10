Oulun lyseon talo Pokkitörmällä kuuluu kiistatta kaupunkimme kolmen arvokkaimman rakennuksen joukkoon. Vielä arvokkaampaa on ollut ja on edelleenkin se työ, jota talossa on tehty ja tehdään tänäänkin.

Rakennus on perusteiltaan vankka ja terve, mutta remontin tarpeessa. Kuormitus on kova, sillä talossa työskentelee päivittäin opettajakunnan ja henkilöstön lisäksi 550 opinhaluista nuorta. Tietystä ”vanhanaikaisuudesta” huolimatta lyseotalo on haluttu työ- ja opiskelupaikka, jossa viihdytään koulupäivän jälkeenkin. Ja työn tulokset ovat maan kärkitasoa.

Remontin tarve on ollut tiedossa vuosia ja suunnitelmatkin ovat olleet valmiina, mutta hanketta on lykätty useaan kertaan. Päätöksentekijät ovat ajautuneet hedelmättömään reuna-alueiden ja keskustan vastakkainasetteluun. On unohdettu, että lasten ja nuorten koulutus on kaupungin kaikkein tärkein tulevaisuusinvestointi. Se ei aiheuta syömävelkaa. Kaikki oululaiset lapset ja nuoret asuinalueestaan riippumatta tarvitsevat ja ansaitsevat laadukkaan koulutuksen.

Onneksi valoa näkyy tunnelin päässä. Sivistys- ja kulttuurilautakunta on kaupunginjohtaja Laajalan pyynnöstä käsitellyt 10.10. kokouksessaan lyseon peruskorjauksen hankeselvitystä, joka valmistui vuosi sitten. Lautakunta päätti erittäin vahvoilla perusteilla suositella korjauksen toteuttamista laaditun suunnitelman mukaisesti vuosina 2021–22. Esitys ja sen perustelut ovat luettavissa verkossa lautakunnan pöytäkirjasta.

"Oulua liki puolta pienemmän Kuopion keskustassa on neljä lukiota, Oulussa vain kolme."

Oulun kokoisen kaupungin keskusta-alueelle tarvittaisiin välttämättä nykyistä useampia lukioita, joihin nuoret voivat helposti hakeutua laajalta alueelta. Oulua liki puolta pienemmän Kuopion keskustassa on neljä lukiota, Oulussa vain kolme: lyseo, OSYK ja Madetoja. Lyseon peruskorjaus torjuu akuutin kriisin ja tuleva Raksilan lukio parantaa tilannetta lukiokoulutuksen saatavuuden osalta. Kysyntähän on kasvussa.

Kyllä kai meidän on ajateltava asioita – ja varsinkin kouluasioita – hieman pidemmällä aikavälillä. Tehdään remontti ja pidetään lyseotalo kouluna tekemässä arvokasta tulosta vuosikymmenet eteenpäin. Samalla teemme kulttuuriteon säilyttämällä Engelin piirtämän kaunottaren nuorten käytössä. Sitä emme varmasti joudu katumaan. Lyseotalo kuuluu nuorille!

Teuvo Laurinolli

Oulu

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.