Koulukiusaamisesta on tullut ajankohtainen aihe tiedotusvälineissä. Niissä on käsitelty oppilaan toiseen oppilaaseen kohdistuvaa kiusaamista.

Miksi ei ole otettu käsittelyn aiheeksi opettajan oppilaaseen kohdistuvaa kiusaamista? Se on ainakin yhtä pahaa, jollei pahempaa kuin koulutoverin taholta tullut kiusaaminen. Opettajan oppilaaseen kohdistuva kiusaaminen on leimaavaa ja antaa ”oikeuden” luokkatovereille kiusata tuota oppilasta koulun ulkopuolella.

Edesmenneen presidenttimme rouva, Tellervo Koivisto, kertoi haastattelussaan opettajan taholta häneen kohdistuneen kiusaamisen aiheuttaneen hänelle pysyvät traumat.

Opettaja kiusasi lastani määrätietoisesti ja jatkuvasti. Oli vaikea lähettää lapsi kouluun, jossa hän pelkäsi opettaja ja lähti sinne itkien. Hänet oli pakotettava lähtemään ja saateltava koululle, koska oli mentävä töihin, enkä voinut jättää häntä yksin kotiin.

Ilmoitin asiasta koulukuraattorille, mutta asiaan ei tullut korjausta, eikä minuun otettu yhteyttä.

Tuo aineopettaja sai ehkä istutettua nurjan kuvan lapsestani myös opettajatovereihinsa, koska lapseni koki olevansa kiusattu jonkun toisenkin opettajan taholta, vai oliko se vain pelkoa opettajia kohtaan?

Arvosanat lapseni todistuksessa olivat näiltä opettajilta koetuloksiin verrattuina huomattavasti heikommat.

”Lapsella on oikeus suorittaa lakisääteinen peruskoulun oppimäärä pelkäämättä syrjintää ja kiusatuksi tulemista, oli se toisen oppilaan tai opettajan taholta tullutta.”

Keneen oppilas tai hänen huoltajansa voi ottaa yhteyttä kokemistaan opettajan oppilaaseen kohdistuvissa kiusaamisissa? Huomataanko tämä opettajakunnan keskuudessa? Tarkkaillaanko lapsen käyttäytymistä ja jos huomataan poikkeavaa, otetaan selvää syistä? Puututaanko siihen?

Kiusaaminen opettajan taholta on yleisempää kuin uskotaan. Opettajat ovat auktoriteetteja, mutta kiusaajaopettajat ovat väärällä alalla ja vahingoittavat opetettaviaan. Voitaisiinko myös kiusaava opettaja siirtää toiseen kouluun, jos on selviä todisteita oppilaaseen kohdistuvasta kiusaavasta käytöksestä. Lapsella on oikeus suorittaa lakisääteinen peruskoulun oppimäärä pelkäämättä syrjintää ja kiusatuksi tulemista, oli se toisen oppilaan tai opettajan taholta tullutta.

Yksinhuoltaja

Julkaisemme kirjoituksen

poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.