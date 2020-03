Huoli erityisen tuen lapsista kasvoi, kun kuulin, että Oulussa kaikki ohjaajat, paitsi lähiopetuksessa olevat, lomautetaan kuukaudeksi.

Mitä päättäjät ajattelivat? Kuvitellaanko, että ohjaajat erityisessä tuessa ovat tarpeettomia. Ohjaaja on usein erityisen tuen oppilaalle tärkeämpi kuin opettaja. Opettaja toki vastaa opetuksesta ja siihen liittyvästä suunnittelusta, mutta ohjaaja on usein se, joka saa oppilaan työskentelemään, rauhoittumaan ja toimimaan koulussa. Vielä isompi rooli ohjaajalla on psyykkisenä tukena, turvallisena ja tuttuna aikuisena.

Elämme vaikeita aikoja, sehän on monesti todettu. Mutta: koulua ei ole lopetettu. Sen sijaan meillä on itse asiassa enemmän töitä saadaksemme koulun toimimaan.

Erityisen tuen oppilaiden perheet ovat nyt kovilla. Olemme saaneet yhteydenottoja vanhemmilta, kun tilanteet kotona ovat kärjistyneet. Ulkopuolisen, opettajan tai ohjaajan, soitto oppilaalle rauhoittaa tilannetta.

Opettajat on nyt laitettu ison tehtävän eteen. Uusi opettamisen muoto pitäisi saada toimimaan. Sen lisäksi pitää toimia psyykkisenä tukena sekä perheelle että lapselle. Tehtävä korostuu, sillä terapiat ovat nyt monessa tapauksessa katkolla.

Eivätkö päättäjät tunne erityisopetuksen kenttää? Eivätkö he tiedä, minkä vuoksi oppilailla on erityisen tuen päätös. Kysymys on usein vakavista psyykkisistä ongelmista kuten ahdistuneisuudesta, masennuksesta, erilaisista neuropsykiatrisista häiriöistä, itsetuhoisesta käyttäytymisestä, isoista oppimisen ongelmista ja niin edelleen. Jos nyt emme pysty huolehtimaan oppilaistamme, tämän poikkeustilan jälkeen erityissairaanhoidon ja lastensuojelun kulut tulevat varmasti nousemaan.

Ymmärrän, että kaikkia erityisen tuen oppilaita ei kannata kutsua lähiopetukseen koululle, koska viruksen leviämisen riski kasvaa mitä enemmän ihmiset liikkuvat. Mutta koulujen työkaluja ei pitäisi vähentää, vaan oikeastaan mieluummin lisätä. En tiedä, onko kaupungin opetustoimen taholta suunniteltu esimerkiksi tukipuhelinta, jonne oppilaat, opettajat ja huoltajat voisivat soittaa hankalissa ja pulmallisissa tilanteissa.

Toivon, että ohjaajien lomautus perutaan ja palataan resurssien osalta vähintäänkin normaaliin tilanteeseen. Nyt ei ole säästämisen aika.

Tarja Hiltunen

konsultoiva erityisluokanopettaja

Tiernan koulu, Oulu

