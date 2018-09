Naisten oikeudet omaan kehoonsa ja aborttiin ovat ihmisoikeuksia. Suomi on tehnyt korvaamatonta työtä ulkopolitiikan saralla näiden oikeuksien edistämiseksi varsinkin kehitysmaissa. Suomen nykyistä ulkopoliittista linjaa on kuitenkin hyvin hankala hahmottaa ulkoministeri Timo Soinin abortin ja naisten oikeuksien vastaisten ulostulojen jälkeen.

Ulkoministerin asemassa ja edustaessaan Suomea Soini on julkisesti tukenut abortteja vastustavia tahoja. Esimerkiksi työmatkalla Kanadassa Soini osallistui abortin vastaiselle marssille ja juhlisti sosiaalisessa mediassa Argentiinan senaatin päätöstä olla laillistamatta aborttia.

"Suomi on tehnyt korvaamatonta työtä ulkopolitiikan saralla näiden oikeuksien edistämiseksi varsinkin kehitysmaissa."

Tämä vastuuton toiminta vie uskottavuutta Suomen naisten ja tyttöjen oikeuksia edistävältä ulkopoliittiselta linjalta. Naisten oikeus omaan kehoonsa, aborttiin ja sen tekemiseen laillisesti valvotuissa olosuhteissa ovat ihmisoikeuksia. Suomessa nämä oikeudet toteutuvat.

Toisaalta aborttien määrä on alhainen seksuaalivalistuksen ja helposti saatavilla olevan ehkäisyn ansiosta. Maailmalla tilanne ei ole yhtä valoisa varsinkaan maissa, joissa seksuaalisuus on tabu ja seksuaaliterveyden opetus olematonta.

Maissa, joissa abortit ovat kiellettyjä tai tiukasti säänneltyjä, suoritetaan toimenpide usein epähygieenisissä oloissa ja vailla vaadittavaa ammattitaitoa. Tämän seurauksena tuhansia naisia ja tyttöjä kuolee laittomiin abortteihin vuosittain. Soini ei tunnu välittävän operaatioiden vakavista seurauksista, joten hänen elämää puolustelevat kannanottonsa sotivat itseään vastaan.

Tälle vahingolliselle toiminalle on saatava loppu. Oppositiopuolueet SDP, vasemmistoliitto, vihreät ja RKP aikovat esittää epäluottamuslausetta ulkoministerille, joka on keskiaikaisine moraalikäsityksineen häpeäksi Suomen ulkopolitiikassa edistettäville arvoille. Häpeäksi on myös pääministeri, joka ei saa sooloilevaa ministeriään aisoihin tai edes tuomitse hänen toimintaansa.

Janne-Pekka Niemimäki

Demarinuorten liittohallituksen jäsen

Miina-Anniina Heiskanen

Oulun Demariopiskelijoiden puheenjohtaja

