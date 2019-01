Nyt on vireillä kansalaisaloite Kaivoslaki Nyt, jonka voi käydä allekirjoittamassa kansalaisaloite.fi palvelussa, jonka tavoitteena on estää tämäntyyppinen toiminta. Tähän asiaan on todellakin saatava muutos, jos halutaan, että Suomen luonnosta on mitään jäljellä tuleville polville.