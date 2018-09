Mirja todistaa kirjoituksellaan se että maahanmuuton ja kehitysavun perimmäinen luonne toimia anekauppana politikoille. Valtion varoilla halutaan ostaa taivasosuus sitä vastaan, että yksilötasolla ollaan valmiina lahjoittamaan vastikkeetonta rahaa. Normaalimpi suomalainen tapa rakentaa budjettia jonkun aihelueen ympärille on kartoittaa rahan käyttökohteet ja lähestyä tarveharkintaa rahankäytön näkökulmasta. Miljoona/miljardiluokan lahjarahan käyttökohde ei voi olla näin epäämäräinen kuin jonkin ongelman ehkäiseminen. Kehitysavun suhteen tilanne on vielä leväperäisempi. Vakaumuksesta riippuen lahjarahaa halutaan antaa tuhat, tuhatviisisataa miljoonaa ilman, että on osoittaa rahalle yhtään käyttökohdetta ja kustannuserittelyä.