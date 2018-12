Ymmärsitkö mitä kirjoitit?

Perustuslailliset oikeudet kuuluvat kaikille ja niistä tapahtumista voi olla pois, jos ei kiinnosta suomalainen kulttuuri ja pitkät perinteet.

Aiotko kuitenkin kasvattaa lapsesta sellaisen ihmisen, joka ymmärtää vähän laajemmin asioita, jotta voi itse muodostaa oman käsityksen asioista. Tämänhän mukaan monet vanhemmat ottavat lapsen pois, kun sanovat, että se on lapsen valinta sitten isona, mutta he eivät ymmärrä sitä, että he ottaessaan lapsen pois, he jo valitsivat lapsen puolesta jotakin, jolla he perustelevat olla osallistumatta vastaaviin tilaisuuksiin - eikö niin?

Eli tämän mukaan perustuslailliset oikeudet eivät kuuluisi sinun lapselle, joita olet itse rajoittamassa, eikä tilaisuuden järjestäjä?