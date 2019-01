Paljonko maksaa, kun insinööri laskee koulumme 55 tablettia? Insinööri lähettää yli 3 000 euron laskun. Joku saattoi nauraa, mutta valitettavasti tämä ei ole vitsi.

Koulussamme on 55 tablet-tietokonetta. Olen virkavastuulla toimiva tietotekniikan, robotiikan, matematiikan, fysiikan, kemian ja teknisen työn opettaja, ja saamallani koulutuksella tunnen pystyväni laskemaan nämä tabletit ja ilmoittamaan niiden lukumäärän Oulun tietotekniikalle.

Tämä ei ole kuitenkaan mahdollista. Laitteiden lukumääristä pidetään rekisteriä automaattisen järjestelmän avulla.

Ihmisten tekemiä ilmoituksia ei oteta vastaan ja järjestelmästä saamme 3 300 euron laskun vuosittain. Järjestelmän hinnalla voisimme ostaa luokallisen kannettavia tietokoneita, joilla korvaisimme vuonna 2008 käyttöönotettuja tietokoneitamme.

Ostaessamme tabletteja maksoimme ne kerralla. Monimutkaisen virheiden ketjun jälkeen kävi niin, että kertaostosrahat katosivat bittiavaruuteen ja maksoimme tabletit myös kahden vuoden leasingmaksulla. Tablettien hinta kaksinkertaistui.

Kun ostimme tabletit, meidät pakotettiin ostamaan mainitsemani järjestelmä kahdeksi vuodeksi. Tämä nosti tablettien hinnan lähes kolminkertaiseksi. Meille kuitenkin luvattiin, että kahden vuoden jälkeen järjestelmän voi irtisanoa ja tabletit ovat koulumme omaisuutta.

Kun viimeisetkin leasingmaksut oli maksettu, poistimme järjestelmän tableteistamme ja ilmoitimme asiasta Oulun tietotekniikalle.

Saimme tiedon, että Oulun tietotekniikan kustannukset ovat nousseet ja uuden käytännön mukaan järjestelmää pitää maksaa niin kauan kuin tabletit ovat käytössä. Jos koulumme omaisuutta olevat tabletit eivät ole käytössä, ne luovutetaan takaisin Oulun tietotekniikalle, jotta he voivat myydä tabletit käytettynä eteenpäin.

"Lopputulos tablettien ja käyttöjärjestelmän laskutusuudistuksilla on ollut sama. Lasku kasvaa, laitemäärä pienenee ja lapset itkevät."

Tablettien laskutus on syönyt koko laitebudjettimme viimeisen kahden vuoden ajan, ja pienet lapsemme ovat jääneet ilman heille kuuluvia laitteita. Koska meidän on pakko uusia vuodelta 2008 olevia tietokoneitamme, lapsiltamme viedään myös kalliit täysin käyttökelpoiset tablet-tietokoneet.

Oulun kaupunginvaltuusto on määritellyt, että muun muassa Oulun tietotekniikan laskutus pitää olla aiheuttamisperusteista. Koulumme 55 tabletin laskemisesta ei ole voida laskuttaa 3 300 euroa vuodessa.

Asia on ollut tiedossa yli vuoden ja sitä on käsitelty palavereissa, puhelin- ja sähköpostikeskusteluissa. Tämän prosessin tuloksena on syntynyt yllä kuvaamani käytäntö.

Tämä käytäntö ei ole poikkeus vaan tyypillinen esimerkki Oulun koulujen ict-ratkaisuista. Myös tietokoneidemme käyttöjärjestelmän hinta kaksinkertaistui reilu vuosi sitten. Käyttöjärjestelmän laskut kulkevat nyt kahden ylimääräisen ict-firman kautta, vaikka järjestelmä ja sen toimittaja pysyi samana.

Molempia uusia laskutuskäytäntöjä perusteltiin, kuinkas muuten, tietoturvalla. Ict-keskustelua pitkään seuranneena tietoturvakortin heittäminen pöytään kertoo tyypillisesti asiallisten argumenttien puuttumisesta ja tarpeesta vedota ihmisten syvimpiin pelkoihin. Se on meillä Oulussa onnistunut hyvin ja lapsiemme laiterahat valuvat nykyään ict-firmojen taskuun, joita ei ennen tarvittu saman järjestelmän pyörittämisessä.

Tietoturvakortti heitettiin viimeisenä oljenkortena pöytään myös tablettijupakassamme. Molemmissa tapauksessa ei ole pystytty tarkemmin määrittelemään, miten tietoturva paranee uusilla laskutuskäytännöillä.

Lopputulos tablettien ja käyttöjärjestelmän laskutusuudistuksilla on ollut sama. Lasku kasvaa, laitemäärä pienenee ja lapset itkevät.

Jussi Virtala

Oulu

