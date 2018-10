On hyvä asia että luonnosta vielä välitetään. Kitkajoki alueen luonto ei ole yksin kuusamolaisten omistama vaan ihan kansainvälisesti ajateltuna kaikkien suomalaisten ja ulkomaalaisten luonto ja suojelualue. Tarvetta alueeen luonnonsuojelulle on siis koko maassa ja siihen pitäisi tarttua maanlaajuisesti eikä vasta sitten kun ongelma on omalla takapihalla. Oulujoen vesistön pilaaminen jatkuu aina vain uusilla teknologian käyttöönotoilla, viimeisenä Talvivaara.Ajatelkaa missä ongelmissa ollaan Lähi-Idässä kun siellä ei ole kohta puhtaita makean veden altaita, jokia. Vesi on siellä arvokkaampaa kuin öljy, näin voi tulla käymään Suomessakin ja yleensä Itämeren ympäröivissä maissa. Suomalaisten olisi aika havahtua suojelemaan puhdasta luontoa, valtion, jota edustamme tulisi olla tiennäyttäjä ja laskea puhtaalle luonnolle selkeästi arvo, rahallinen/neliökilometri, jos ei sitä muuten ymmärretä. Yksittäisen eläimen suojeluarvon tiedämme, se on laskettu, mutta mitä siitä on hyötyä jos luonto ympäriltä raiskataan elinkelvottomaksi.