Suolla sijaitsevien kampusten aika on ohi. Näin päätti Oulun yliopiston hallitus käynnistäessään uuden keskustakampuksen hankesuunnittelun. Päätös on Oulun kaupungille lottovoitto. Oulu on aina elänyt osaamisestaan ja iso kiitos tästä menee Oulun yliopistolle.

Linnanmaan kampus on palvellut hyvin, mutta se on oman aikakautensa tuotos, joka ei enää taivu tulevaisuuden yliopistokampuksen vaatimuksiin.

Kilometrien pituisilla käytävillä menevät hukkaan niin lämpöenergia, opiskelukaverit, kuin tulevaisuuden innovaatiotkin.

Uuden keskustakampuksen myötä vaihtoon ei mene pelkkä sijainti. Kampus voidaan suunnitella alusta alkaen modernia teknologiaa ja nykyaikaisia oppimismenetelmiä silmällä pitäen, ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Näin Oulun yliopisto näyttäytyy kansallisesti ja kansainvälisesti vastuullisena toimijana.

Keskustaan rakentamalla on mahdollista saavuttaa investointikustannuksiltaan neutraali ratkaisu verrattuna Linnanmaan kampuksen ylläpitoon. Myös vuokrataso keskustassa tulee laskelmien mukaan olemaan alhaisempi, kuin Linnanmaan vuokraennusteet.

Siirtyminen Linnanmaalta keskustaan sijoittuu pitkälle ajanjaksolle, vuosille 2027–2040. Yhteistyö Oulun ammattikorkeakoulun kanssa ehtii tuona aikana tiivistyä. Näkisimmekin mielellämme Oamkin siirtyvän keskustaan yliopiston kanssa.

Oulun kaupungin ja Oulun yliopiston vetovoima, pitovoima sekä menestys ovat keskeisiä koko Pohjois-Suomen kannalta. Yliopiston tulee olla vetovoimainen niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla ja keskustakampus palvelee tätä tavoitetta.

Se mahdollistaa myös kansainvälisen tiedeyhteisön saapumisen Ouluun uudella tavalla: Oulun uuden matkakeskuksen yhteyteen kaavailtu monitoimiareena helpottaa tieteellisten konferenssien järjestämistä, ja matkailu- ja ravintolapalvelut ovat helposti saavutettavissa.

Tällä on vaikutusta näkyvyyden myötä myös kansainvälisiin yliopistorankingeihin, joissa menestyessään Oulun yliopisto on yhä houkuttelevampi opiskelupaikka ja työnantaja.

Uusi keskustakampus avaa erinomaiset kulkuyhteydet, kun junalla saavutaan suoraan kampukselle niin Etelä-Suomesta kuin lähikunnista. Liikenneyhteydet toimivat myös muualta Oulusta, sillä keskusta on joukkoliikenteen solmukohta.

Nykyään opiskelijat toivovat asuinpaikkansa sijaitsevan keskustan läheisyydessä, ja jatkuva pendelöinti kodin ja kampuksen välillä koetaan hankalaksi.

Jatkossa opiskelijat voivat siirtyä kivenheiton päässä sijaitsevalle keskustakampukselle kätevästi kävellen tai pyörällä. Näin yhä useam­mat kulkevat työ- ja opiskelumatkansa päästöttömiä kulkumuotoja käyttäen.

Keskustakampuksen läheisyyteen, esimerkiksi Välkkylään, rakennettavat asunnot palvelisivat opiskelijoiden yhteisöllisyyttä. Rakennuttajan tulee tuntea opiskelijoiden erityistarpeet asumisen suhteen.

Oulun yliopisto on yli 60-vuotias. On tärkeää, että Oulussa on huippuyliopisto myös seuraavat 60 vuotta – ja siitä eteenpäin. Kilpailu opiskelijoista sekä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksesta kiristyy.

Oulun yliopiston tulee pystyä kilpailemaan muiden isojen kaupunkien yliopistojen kanssa. Kaupunkien, kuten Tampere ja Turku, joissa yliopisto sijaitsee keskustassa.

Miina-Anniina Heiskanen

Ekonomi, Oulun yliopiston hallituksen jäsen 2018–2019

Oulu

Joni Ollikainen

Kauppatieteiden ylioppilas, Oulun yliopiston hallituksen jäsen 2020–

Oulu

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.