Mikä Snelmannin on saanut hysteerisesti vastustamaan pormestarimallia?

Pormestarimallissa poliitinen vastuu toteutuu parhaiten. Kun poliittisesti valittu pornestari jonka virkakausi on rajattu tekee tietysti hyvää kuntalaisia tyydyttävää politiikkaa. Vastuu on selkeästi pormestarilla. Nykymallilla vastuuta ei oikein ole kenelläkään, on helppo siirtää päätöksiä ja jättää tekemettä niitä, kuten nyt Oulussa on käynyt. Talous on kuralla, palkataan konsultteja kun kaupunginjohtajan tulisi itse osata tehdä päätöksiä.

Oulu haluaa monessa asia pakkautua muka suureksi kaupungiksi. Miksi Oululle ei käy sama kuin hki , tampere ja turku ja tiettävästi muutkin suunnittelevat pormestarimallia.

Se että toimikausi on lyhyt, pakottaa tekemään järkeviä päätöksiä, muuten seuraavissa vaaleissa pormestarin puolue häviää. No Snelmannilla ei sitä pelkoa tietenkään ole koska poulue on jo hävinnyt.