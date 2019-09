Maailma nyt vaan toimii niin että se mikä on käytössä, sitä pitää hyödyntää. Tutkimus ja uudet ratkaisut tulevat monta kertaa niin myöhään ja niiden todellinen tuleminen on vieläpä täysin epävarmaa. Tutkimuksesta kaupalliseen on todella pitkä matka ja varsinkin monta kertaa ikuisuus ajassa mitattuna. Eli se mitä tarvitaan pitää hyödyntää oikeassa hetkessä ja yrittää ajoittaa toiminnat oikea aikaiseksi. Suomalaisen teknologiateollisuuden suurin ongelmahan on ollut läpi historian se että ollaan liian aikaisin liikkeellä. Luotetaan että uusi korvaa vanhan ja yleensä 10-15 vuotta liian aikaisin. Liika aikaisuus taas aiheuttaa sen, että hankkeet imevät kaikki pääomat ja rahat on loppu jo kymmenen vuotta liian aikaisin. Sitten ne on pakko tappaa eikä suomalaiset hyödy koskaan. Tämäkin tutkimukseen uumoilu haskahtaa jälleen kerran tutkimusoptimismilta ja liian aikaiselta unelmoinnilta.