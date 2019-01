Kyllä. Systeemi tyrmää kaiken , sen minkä yksilö on vaivalla rakentanut.

Itselläni neljä lasta ja puolet tyttäriä. Aikanaan en osannut aavistaa miten

vaikeaksi voi elämä mennä jossain kohdissa parisuhteessa ja harkitsimme

eroa. Kun sitten tulimme tulokseen, että on perustettu sellainen firma, jota

ei niin vai voi lakkauttaa, päätimme mennä lasten ehdoilla , kunnes nuorin täyttää

tarvittavat 18 vuotta. Vielä on aikaa, tuohon hetkeen, mutta tämän yrityksen pyörittämiseen, jonka nimi on perhe,

vaaditaan perustajien resursseja alusta loppuun.

Aikanaan lapsista pari muutti todella nuorena muualle, opiskelun myötä ja etävanhemmuus sekä nuorten

elämänhallinta oli koetuksella, mutta siitä selvittiin.

Jos olisin tiennyt miten raadollista ja rankkaa perheen perustaminen ja ylläpito on, siten, että se menee lasten

kannalta oikein, ei välttämättä ko. firmaa olisi perustettu.

Mutta kerta on alettu söhläämään, niin ollaan sitten hautaan saakka isä ja äiti. Kunnolla.