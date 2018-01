Viime vuoden riemastuttavin tarina Kaleva.fi:n lukijoiden mielestä oli kertomus miehestä, joka hilasi vanhan Volkswagen Passatin talon savupiipun päälle.

Huhtikuussa yli-iiläisiä kummastutti talon savupiipun päälle nostettu auto. Auton omistaja, yli-iiläinen mies, kertoi Oulun rakennusvalvonnan johtaja Pekka Seppäsen mukaan ajaneensa autonsa piipun nokkaan.

– Huumorimiehiä siltä osin.

Passat-juttu sai erään lukijan perustelemaan valintaansa näin: "Saksalainen osaa tehdä auton jossa on sekä auton, että lentokoneen käyttömahdollisuus. Vanhana ja käytettynä voi käyttää myös piipun sadesuojaukseen."

Kaleva.fi:n vuoden ilahduttavin juttu -äänestyksessä annettiin yhteensä 2167 ääntä. Passat-juttu sai niistä 33,6 prosenttia eli 728 ääntä.

Hullut ideat riemastuttavat aina. Jos farkun parkkeeraaminen savupiipun huipulle hykerrytti, nuorison kekseliäisyys vetosi myös lukijoihin. Toiseksi ilahduttavin juttu oli nimittäin tarina Muhokselta, jossa 17-vuotiaat kärryjäbät rakensivat oman miniasuntovaunun, jota vedetään tandempyörällä.

Joni Murto ja Henri Mattila ahersivat miniasuntovaunun kimpussa neljä kuukautta ja asensivat asuntovaunuun muun muassa juoksevan veden ja kaukosäätimellä toimivat rgb-ledivalot. Kärryjäbät saivat 417 ääntä eli 19,2 prosenttia annetuista äänistä.

Joni Murto, 17, ja Henri Mattila, 17, Muhokselta rakensivat oman miniasuntovaunun, jota vedetään tandempyörällä. KUVA: Tiina Wallin

Eräs lukija perusteli kärryjäbä-jutun valintaansa näin: "Kaikki nuo jutut olivat hyviä, mutta tuo minimatkailuvaunu on ollut itsellenikin suuri unelma. Huikeaa, että nuorukaisilla oli rohkeutta toteuttaa se!"

Jos uutisvuonna kerrotaan Sämpy-kissan edesottamuksista, tarina varmasti päätyy vuoden hauskimpien juttujen listalle. Niin tänäkin vuonna: Sämpy-kissa sai pikkuveljekseen Hiskin. Aluksi Sämpyn oli vaikea hyväksyä kissanpoikaa, mutta sittemmin kissojen välit lämpenivät jopa siinä määrin, että kissat lähettivät yhteisen paksuhäntäisen jouluntoivotuksen Kalevan lukijoille.

Sämpy sai kaverikseen kissanpoika Hiskin. Aluksi se oli aika arveluttavaa, mutta sitten Sämpyn sydän lämpeni. KUVA: Riikka Hedman

Sämpy on valloittanut monien sydämet ja siihen on yksinkertainen syy, jonka eräs lukijamme puki sanoiksi: "Kyllä ne nämä Sämpy jutut on parasta mitä tiedän."

Hiskistä kertova juttu sai 321 ääntä eli 14,8 prosenttia.

Vuoden ilahduttavin juttu valittiin näistä kymmenestä vuonna 2017 Kaleva.fi:ssä julkaistusta jutusta. Mikäli vanhoihin merkkeihin on luottaminen, tänäkin vuonna saamme eittämättä kertoa nauruhermoja koettelevia tarinoita lukijoillemme.