Supersuosittu Sämpy-kissa Oulusta sai riesakseen pikkuveljen – uusi kalenteri ja vuoden kissanruoat lohduttavat

KUVA: Riikka Hedman

Nettijulkkikseksi ja kirjatähdeksi nousseen Sämpy-kissan elämä on ollut kesästä lähtien aikamoista hullunmyllyä.

Sämpyn kotiin Kellon Kalimenkylään otettiin heinäkuussa 13-viikkoinen kissanpoika, jota Sämpyn oli ensin aika vaikea sulattaa. Hiskias Hääppönen eli tuttavallisemmin Hiski tulla rymisteli täysillä kuvioihin mukaan.

Sämpyn sihteeri ja emännänkin virkaa hoiteleva Riikka Hedman kertoo, että Hiski otettiin Sämpylle kaveriksi. Perheen kaksi muuta kissaa Elmeri ja Nelli alkavat olla jo niin iäkkäitä, ettei niistä ole painikaveriksi Sämpylle.

"Kuka tekkee mittään millään tyhymällä pikkuveikalla?", Sämpy kyseli Facebook-sivuillaan, joilla on yli 35 000 tykkääjää. Sämpyn yksittäiset päivitykset saavat hetkessä tuhansia tykkääjiä.

Sämpy-ilmiö lähti Kalevan lukijakuvista vuonna 2015, jolloin kuva Sämpy-karvapallon agilitypompusta lähti netissä elämään lumivyöryn tavoin.

Kommentoijat kertoivat Sämpylle lukuisia vinkkejä, kuinka sopeutua rasittavaan pikkuveljeen. Lienevätkö neuvot vaikuttaneet, sillä Sämpy ja Hiski alkavat nyt olla kavereita ja pitävät yhdessä vauhtia yllä niin että tanner tömisee.

Pallit pois ja toipumislomalle

Nelivuotias Sämpy ja Hiski-pentu ovat ulkonäöltään kuin kaksi marjaa. Riikka Hedman löysi perheeseen sopivan norjalaisen metsäkissan ja maatiaiskissan poikasen Lappeenrannasta.

– Hiskillä on samantyyppinen tuuhea turkki kuin Sämpyllä. Sillä on älyttömän pitkä häntä, josta tulee melkoinen kun se on kasvattanut siihen enemmän karvaa, Riikka Hedman selittää.

Sämpyn ilme kertoo kaiken: "Voihan pikkuveli!" Kissat jahtaavat toisiaan leikkimielisesti pitkin pihaa tämän tästä milloin puussa, milloin maassa. KUVA: Riikka Hedman

Sämpy saattaa olla nyt hieman vahingoniloinen: Hiskiltä leikattiin maanantaina pallit pois ja se on toipumislomalla. Sämpylle on sama operaatio tehty vuosia sitten.

Riikka Hedmanin kamera on käynyt ahkerasti viime kuukaudet kissojen tutustumista kuvatessaan. Toiveissa on tehdä uusi kirja Sämpystä ja pikkuveljestä. Kuvia tarvitaan vielä lisää eri vuodenaikoina.

Vuonna 2016 ilmestynyt kirja Sämpy:Kissan vuosi on jo kuulunut hiirenkorville eläinystävien käsittelyssä.

Todennäköisesti Suomen suosituin kissa

Sämpyllä menee fanirintamalla lujaa. Vuoden 2018 kissan vuosikalenteri Sämpystä on jo julkaistu. Opiksi on otettu, sillä tämän vuoden Sämpy-kalenteri myytiin hetkessä loppuun ja moni kalenteria halunnut jäi nuolemaan tassujaan.

Ranskalainen eläinruokavalmistaja etsi Suomen suosituinta kissaa ja koiraa ruokiensa mannekiineiksi. Erittäin tykätyt kääpiösnautserit Makkosen pojat valittiin koirien edustajaksi ja kissojen puolelta valinta osui tietysti Sämpyyn.

Sämpy tienasi vuoden kissanruoat itselleen sillä diilillä. Ei hassumpi suoritus kissalta Kalimenkylän raitilta. Sihteeri joutui tietysti ottamaan vähän videota ja kuvia, mutta sehän on vain sihteerin työtä.