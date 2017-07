17-vuotiaat kärryjäbät Muhokselta rakensivat oman minivaunun – veturina tandempyörä

Se oli hullu idea, joka piti vain toteuttaa. 17-vuotiaat Joni Murto ja Henri Mattila Muhokselta haaveilivat jo peruskoulun käsityötunnilla oman miniasuntovaunun rakentamisesta.

Koulun tunneilla homma ei onnistunut, mutta haave ei jäänyt siihen. Murto ja Mattila tekivät piirrokset ja suunnitelmat polkupyörällä vedettävästä vaunusta ja lähtivät hakemaan sponsoria haaveelleen. Vaunun budjetti oli 600–800 euroa.

Nuoret ottivat yhteyttä 15 firmaan, mikä vaati sinnikkyyttä. Viimein tärppäsi, karavaanaritalo lähti tukemaan nuorten unelmaa.

Muhoslaisten nuorten miniasuntovaunu kulkee lihasvoimalla: Joni Murto ja Henri Mattila vetävät yösijaansa tandempyörällä.

– Neljä kuukautta rakensimme vaunua autokatoksessa Muhoksella viime keväänä. Aika paljon siinä oli työtä, Joni Murto kertoo.

Kumpikaan nuorista ei ole käsityöalalla, Henri Mattila on lukiossa ja Joni Murto opiskelee kiinteistönhoitajaksi.

Juokseva vesi ja led-valaistus

120 senttiä leveä ja reilut 210 senttiä pitkä vaunu valmistui. Siinä mahtuu nukkumaan kaksi henkilöä. Vaunun painoa ei ole mitattu, mutta se kulkee kevyesti kahdenajettavan tandempyörän perässä. Tavalliselle pyörälle vaunu olisi ylämäessä raskaanpuoleinen.

Minivaunussa on hienouksia. Edessä on taso, jossa on hana ja akulla toimiva juokseva vesi. Ympäri vaunua on rgb-ledit, ne toimivat kaukosäätimellä.

Viime viikonloppuna nuoret polkivat minivaunun kanssa Muhokselta Kempeleeseen ja sieltä Nallikariin, jossa vilisi väkeä Summer Partyjen vuoksi.

– Veimme vaunun Nallikarin karavaanarialueelle. Monet katsoivat sitä ihmeissään ja ottivat valokuvia, Henri Mattila selittää.

Vaunussa on hyvä nukkua Mattilan mukaan. Vaunun pohjalla on patja, joka peittää melkein koko lattian.

Muhoslaisten nuorten mukaan samantyyppisiä minivaunuja ei ole myytävänä tehdasvalmisteisina. Netistä he olivat löytäneet kuvia omatekemistä vaunuista lähinnä Etelä-Euroopasta.

Minivaunun tulevia seikkailuja voi seurata Instagramissa hashtagilla #kärryjäbät.

Katso kuvia minivaunusta.