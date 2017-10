Viikon hyvät uutiset: Kuusamon Juustolla on positiivinen ongelma ja Hupisaaren purojen kunnostus alkaa

Vaikka onnettomuudet, kiistat ja kriisit hallitsevat usein uutisotsikoita, maailmaan mahtuu myös paljon hyvää.

Kaleva.fi kokosi Viikon hyvät uutiset -jutun, johon on poimittu päättyvän viikon hyviä uutisia.

1. Kuusamon Juusto on positiivisen ongelman edessä: myynti on kasvanut sellaisella vauhdilla, että juustolaa uhkaa loppuvuodesta maitopula. Tilanteeseen etsitään apua jopa Pösön ratista. Myynti on kasvanut tämän vuoden aikana yli 30 prosenttia. Talousvaikeuksissa paininut Kuusamon Juusto pääsi velkasaneeraukseen alkuvuodesta 2016. Toimitusjohtaja Jyrki Vaittinen vakuuttaa, että kaikki tärkeimmät mittarit osoittavat nyt ylöspäin.

Valaistu valaanpyrstö nähdään Linnansaaren ja Kauppatorin rantavesistöissä. KUVA: Oulun tapahtumapalvelut

2. Oulun Hupisaarten purojen kunnostus vaelluskaloja varten alkaa syksyn aikana. Hupisaarten purojen kunnostaminen alkaa syksyn aikana. Kunnostustyön tavoitteena on palauttaa puroihin luonnonvaraisesti lisääntyvät vaelluskalakannat, ensisijaisesti meritaimen sekä parantaa Hupisaarten alueen maisemallista arvoa.

Lisäksi Hupisaarilla kunnostetaan Paratiisisaarta ja tuunaraan Lasaretinsaarelle johtavaa kevyenliikenteen vanhaa siltaa.

3. Pohjois-Pohjanmaalla riittää kasvu-uskoa useilla toimialoilla. Myynti kasvaa ja yli puolet yrityksistä ennakoi liikevaihtonsa kasvavan. Työvoimaa ollaan palkkaamassa ennemminkin lisää, kuin vähentämässä.

4. Komeita valoteoksia on pian nähtävissä Oulussa. Oulun Lumo-valofestivaalilla nähdään tänä syksynä valtava valas eli The Whale -teos tuodaan kauppatorin rantavesiin 17.–19. marraskuuta.

Myös Oulun kaupungintalon takajulkisivu valaistaan näyttävällä portugalilaisella valoteoksella nimeltä Colored Mosaic, jonka sisältöön oululaiset voivat itse vaikuttaa.

5. Nauru pidentää ikää. Tv-juontajan pokka petti täysin.