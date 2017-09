Kuusamon Juusto porskuttaa plussalla – nyt uhkaa maitopula, johon etsitään apua jopa Pösön ratista

Kuusamon Juusto on positiivisen ongelman edessä: myynti on kasvanut sellaisella vauhdilla, että juustolaa uhkaa loppuvuodesta maitopula. Myynti on kasvanut tämän vuoden aikana yli 30 prosenttia.

Jos maitopulaan ei saada pikaista ratkaisua, joudutaan tuotannossa pitämään joulukuussa parin viikon seisokki, toimitusjohtaja Jyrki Vaittinen kertoo.

– En olisi vuosi sitten uskonut, että näin nopeasti ollaan tällaisten haasteiden edessä. Harmittaa vähän hidastaa vauhtia sen takia, ettei maitoa ole, Vaittinen sanoo.

Pohjoisen maito mieluisinta

Joulukuussa juustolassa loppuu Valiolta vuosittain ostettava Kil­pai­lu­vi­ra­no­mai­sen mää­rää­mä Kivi-mai­to­kiin­tiö. Ensisijaisesti Vaittisen toiveissa on saada lisää tuottajia Kuusamon Osuusmeijerille, jonka kautta maitoa saataisiin lisää myös juustolaan.

– Pohjoisen maito on meille kaikkein mieluisinta. Sitä ei tarvitse kuljetella edestakaisin Suomen maata vaan se voidaan jalostaa lähialueella.

Vaittinen on valmis tekemään kaikkensa, jotta paikalliset tuottajat alkaisivat toimittaa maitonsa jatkossa lähimeijerille. Hän kirjoittaa Koillissanomissa päättäneensä valjastaa juustolan pihalla tyhjänpanttina seisoneen Peogeot 307:n maitoautoksi, jolla hän on Kuusamon Osuusmeijerin edustajan kanssa valmis kurvaamaan tuottajien pihaan kampaviinerit kainalossaan.

– Se on ihan tosipuhetta. Olen valmis lähtemään matkaan heti, jos pohjoisesta löytyy sellaisia tiloja, jotka ovat kiinnostuneet keskustelemaan maidon toimittamisesta jatkossa Kuusamoon, Vaittinen lupaa.

Toiminta kääntynyt voitolliseksi

Talousvaikeuksissa paininut Kuusamon Juusto pääsi velkasaneeraukseen alkuvuodesta 2016. Vaittinen vakuuttaa, että kaikki tärkeimmät mittarit osoittavat nyt ylöspäin.

Vuoden ensimmäisellä puolikkaalla yhtiön toiminta kääntyi kannattavaksi liikevoiton ollessa 200 000 euroa. Lii­ke­vaih­to kas­voi al­ku­vuo­den ai­ka­na 12,1 mil­joo­naan eu­roon. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna liikevaihto kasvoi 40 prosenttia.