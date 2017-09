Pohjois-Pohjanmaan talouskäyrät näyttävät mukavasti yläviistoon, työvoiman kysyntä kasvussa

Viimeinen lause on muunneltua totuutta se pitäisi olla "ICT-alalla on puute monen vuoden kokemuksen omaavista tekijöistä" .

Milloin kaleva voisi oikeasti kirjoittaa asiasta oikealla nimellä, Oulussa ei palkata vastavalmistuneita joilla on taito mutta ei työkokemusta, ahkerana työhakijana olen saanut kuulla että minun sisäänajoon menisi se puolesta vuodesta vuoteen ja yritykset eivät halua tähän panostaa koska lähden heti paremman rahan perään. Kun haen noihin te-keskuksen tarjoamiin alan koulutuksiin olen kelvollinen tekemään fixauksia ja sen jälkeen olen lentänyt ulos koska haaveilen että saisin palkkaa, kerran olen opastanut seuraavan harjoittelijan tekemään omia hommia, samaan aikaan firma palkkasi todella kokeneita tyyppejä pelkästään.

Miten sitä työkokemusta saa? Opintojen aikana työllistyminen ei onnistunut joten valmistuin työttömäksi ja tässä ollaan. Firmat voivat katsoa peiliin jos ei löydy osaajia koska ei olla valmiita ajamaan sisään porukkaa.