Palomestari ensihetkistä: "Puolustusvoimat hoiti asiat äärettömän hyvin"

Päivystävä palomestari Ari Kivelä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta kertoo, että Raaseporin turmapaikalle lähdettiin kahden palomestarin voimin.

– Hälytys tuli kello 8.01, ja meillä oli juuri vuoronvaihto menossa, Kivelä kertoo viranomaisten Raaseporissa pitämässä tiedotustilaisuudessa.

Palomestarit saapuivat onnettomuuspaikalle noin kymmenen minuutin päästä hälytyksen tulosta.

– Kukaan ei ollut paniikissa. Täytyy sanoa, että on hieno huomata, miten hädän hetkelläkin Puolustusvoimat pystyy toimimaan, Kivelä toteaa.

Kaikkiaan neljä ihmistä kuoli, kun puolustusvoimien Masi-ajoneuvo törmäsi junaan vartioimattomassa tasoristeyksessä Raaseporissa. Kolme heistä oli Masissa olleita varusmiehiä. VR:ltä kerrotaan, että yksi junamatkustajista sai törmäyksen jälkeen sairaskohtauksen. Lisäksi yksi junamatkustaja loukkaantui.

Viranomaisten mukaan kaikkiaan yksitoista ihmistä loukkaantui törmäyksessä. Heistä neljä sai vakavia vammoja, ja heidät kuljetettiin saamaan hoitoa Töölön sairaalaan. Muut loukkaantuneet vietiin Raaseporin sairaalaan. Raaseporin sairaalan johtavan lääkärin Sune Langin mukaan kaikkien loukkantuneiden tila on vakaa.

Onnettomuuden syy on epäselvä

Raaseporin onnettomuuden hoito otti koville myös kokeneella palomiehellä. Kujala liikuttui silminnähden kerratessaan torstaiaamun tapahtumia tiedotustilaisuudessa Raaseporin paloasemalla.

– Paikan päällä juna oli noin kolmensadan metrin päässä tasoristeyksestä. Kuorma-auto oli sinkoutunueena maastoon noin 20-30 metrin päähän. Kuorma-auton ympärillä oli loukkaantuneita, Kujala kertoo.

Onnettomuushetkellä satoi vielä hieman lunta. Palomestari Kivelän mukaan tiet olivat tuolloin sohjoiset ja ajokeli huono.

Poliisin tutkinnanjohtaja Mats Sjöholmin mukaan onnettomuuden syy on yhä epäselvä. Avoinna on myös se, mitä vauhtia ajoneuvot etenivät, kun törmäys sattui.

– Esitutkinta on vasta alkuvaiheissa. Tutkintaa jatketaan puhuttamisilla, kunhan henkilöiden terveydentila sen sallii, hän toteaa.

Matkalla Syndalenin harjoitusalueelle

Uudenmaan prikaatin esikuntapäällikkö Jörgen Engroos kertoo, että Masi-ajoneuvon liikkeet liittyivät varuskunnan yön yli kestäneeseen harjoitukseen.

– Puolustusvoimien ajoneuvo oli tulossa Leksvallin suunnasta, oli matkalla Hangon päätielle ja menossa Syndalenin harjoitusalueelle, Engroos sanoo.



Esikuntapäällikön mukaan Masi-ajoneuvo on turvallinen. Lavalla kuljetettavilla varusmiehillä on turvavöiden lisäksi turvakehikot. Engroosin mukaan puolustusvoimien kuljettajilla on harjoituksissa erittäin tarkat lepoajat ja niiden noudattamista myös valvotaan.

– Mutta junan törmäyksessä on ymmärrettävä, että lopputulos voi olla katastrofinen, hän toteaa.

Kyseisellä tasoristeysalueella oli turma-auton lisäksi toinen Masi-ajoneuvo. Onnettomuuteen joutui vain yksi ajoneuvoista.

Engroos kertoo, että Uudenmaan prikaatissa on käynnistetty kriisityö onnettomuuden vuoksi.