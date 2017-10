Puolustusvoimien Masi-maastokuormuri törmäsi junaan Raaseporissa – onnettomuudessa neljä kuolonuhria

Neljä ihmistä kuoli, kun puolustusvoimien Masi-ajoneuvo törmäsi junaan Raaseporin Leksvallintiellä torstai-aamuna, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi. Puolustusvoimista kerrotaan, että onnettomuuteen joutuneessa ajoneuvossa oli vain varusmiehiä.

Poliisin mukaan yksi kuolonuhreista oli junassa. VR:ltä kerrotaan, että yksi junamatkustajista sai törmäyksen jälkeen sairaskohtauksen.

Onnettomuudessa loukkaantui useita ihmisiä. Loukkaantuneiden määrästä on liikkunut julkisuudessa keskenään ristiriitaisia tietoja.

STT:n mukaan Raaseporin ja Töölön sairaaloihin on tuotu yhteensä 11 tasoristeysonnettomuudessa loukkaantunutta, kertoo HUS-kuntayhtymä. Neljää vakavammin loukkaantunutta hoidetaan Töölön sairaalassa, jonka valmiustilaa on nostettu.

Puolustusvoimien ajoneuvo ja juna törmäsivät Raaseporissa.



VR:n mukaan junassa oli yhteensä kahdeksan matkustajaa. Muut seitsemän matkustajaa eivät loukkaantuneet. He jatkoivat matkaansa korvaavalla kuljetuksella. Juna oli kiskobussi, joka oli matkalla Karjaalta Hankoon.

Masilla lupa kuljettaa henkilöitä

Masi on nelivetoinen maastokuorma-auto, jossa on ajohytin lisäksi pressulla peitettävä lava. Puolustusvoimat on käyttänyt Maseja pääasiassa tykistön vetoautona.

Masia käytetään myös miehistönkuljetuksen. Silloin ajoneuvon lava on asetuksen mukaan varustettava turvavyöllisillä istuimilla, joita pitää olla jokaiselle kuljetettavalle. Onnettomuusauton kuvissa näkyy lavalla tällainen niin sanottu istuinmoduuli.

Helsingin Sanomien mukaan onnettomuusajoneuvo kuuluu Uudenmaan prikaatille. Komentaja, kommodori Arvi Tavaila vahvistaa lehdelle, että onnettomuudessa on ollut mukana puolustusvoimien kuorma-auto, jolla on oikeus myös kuljettaa henkilöitä. Alueella on ollut käynnissä harjoitus, johon osallistuu varusmiehiä ja kantahenkilökuntaa.

Masi maastokuorma-auto kuvattuna Hiukkavaarassa vuonna 2009. Kyseessä Puolustusvoimien paljon käyttämä ajoneuvotyyppi. KUVA: Mikko Putkonen/CC BY 3.0

Raaseporin onnettomuus on tuhoisin puolustusvoimien onnettomuus vuoden 1991 jälkeen.

VR:n mukaan Karjaan ja Hangon välillä junat korvataan toistaiseksi busseilla onnettomuuden vuoksi.

Onnettomuustutkintakeskus aloittaa viipymättä Raaseporin tasoristeysonnettomuuden tutkinnan paikan päällä. Keskuksesta kerrotaan, että tässä vaiheessa ollaan niin alustavien tietojen varassa, että tapahtumien kulkua ei pystytä arvioimaan.

Töölön ja Raaseporin sairaaloihin on avattu puhelinnumerot, joihin Raaseporin tasoristeysonnettomuudessa loukkaantuneiden läheiset voivat soittaa.

Raaseporin sairaalassa omaisten numero on 019 224 2929 ja Töölön sairaalassa 050 427 1817.



Helsingin kaupungin kriisipäivystys ja Suomen mielenterveysseuran kriisipuhelin päivystävät numeroissa 09 310 43 504 ja 010 195 202.

Juttua korjattu 26.10. kello 9.24. Poliisin mukaan ajoneuvo on Masi, eikä Pasi.