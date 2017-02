Stubb kommentoi Trumpille Twitterissä: "Ruotsi on yksi maailman turvallisimmista paikoista"

Kansanedustaja Alexander Stubb (kok.) kommentoi Twitterissä Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille, jonka puheet Ruotsista ovat aiheuttaneet hämmennystä.

Trump piti lauantaina Floridassa puheen, jossa hän nosti Ruotsin huolestuttavaksi esimerkiksi. Selvää ei ole, mitä Trump tarkoitti, mutta vihjailu liittyi kuitenkin ilmeisesti maahanmuuttajiin.

- Katsokaa, mitä tapahtui Saksassa. Katsokaa, mitä tapahtui eilen illalla Ruotsissa. Ruotsissa! Kuka olisi uskonut, presidentti sanoi.

Ruotsalaiset hämmentyivät Trumpin lausuhduksesta. Maan suojelupoliisi Säpo ei osannut antaa selitystä sille, mitä maassa olisi tapahtunut.

Stubb kohdisti tvittinsä suoraan presidentti Trumpille.

Dear @realDonaldTrump, Sweden is immigration friendly, international & liberal. One of the most prosperous, richest, safest places on earth.