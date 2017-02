Trump: "Katsokaa, mitä tapahtui eilen Ruotsissa" - ruotsalaiset vain arvailevat, mitä mahtoi tapahtua

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan asiat Valkoisessa talossa sujuvat ongelmitta. Trump kommentoi asiaa kannattajilleen Floridassa pitämässään puheessa.

Trump muun muassa hyökkäsi puheessaan jälleen median kimppuun. Presidentti esimerkiksi sanoi haluavansa puhua kannattajilleen ilman "valheellisen median suodatinta".

- Niistä (medioista) on tullut iso osa ongelmaa. Ne ovat osa korruptoitunutta järjestelmää, presidentti sanoi tarkentamatta asiaa.

Trump sanoi ainakin ABC Newsin suorana lähettämässä puheessa moneen kertaan, kuinka media toimii väärin, koska se ei raportoi eikä näytä, kuinka paljon Trumpin kannattajia paikalla oli. Trumpin mukaan pieneen mielenosoitukseen osallistuneet ihmiset saivat enemmän huomiota kuin suuri määrä ihmisiä, jotka olivat saapuneet kuuntelemaan häntä.

Presidentti nosti puheessaan esille myös muun muassa Meksikon rajalle suunnittelemansa muurin, Obamacaren korvaamisen uudella terveydenhoitojärjestelmällä ja maahantulokiellon.

Ennen presidentti Trumpia lavalle nousi Melania Trump, joka muun muassa lausui lavalla ääneen rukouksen ja puolusti voimakkaasti miestään.

Mitä tapahtui Ruotsissa, Trump?

Presidentti Trump mainitsi lauantaina paikallista aikaa pitämässään puheessa myös Ruotsin ja Ruotsin "viimeöiset tapahtumat". Trumpin puheesta jäi kuitenkin epäselväksi, mihin hän kommentillaan viittasi.

Uutistoimisto TT:n mukaan sitä, mitä Ruotsissa tapahtui perjantaina, on arvailtu nyt etenkin sosiaalisessa mediassa. Keskustelua asiasta on käyty ainakin Twitterissä hashtagilla #LastNightInSweden. Yhden arvauksen mukaan kyseessä voisi olla esimerkiksi massiivinen lihapullavarkaus.

Presidentti nosti Ruotsin esille puhuessaan tarpeesta pitää Yhdysvallat turvallisena.

- Katsokaa, mitä tapahtui Saksassa. Katsokaa, mitä tapahtui eilen illalla Ruotsissa. Ruotsissa! Kuka olisi uskonut, presidentti sanoi.

- He ovat ottaneet sisään paljon ihmisiä. Heillä on ongelmia, joita he eivät ikinä pitäneet mahdollisena, Trump jatkoi nostaen hetken päästä esille myös Nizzan ja Pariisin tapahtumat.

