Ravintoloiden ylijäämäannoksia välittävä ResQ toimii hyvin Oulussa – "Helsingin jälkeen vilkkain kaupunki"

Ravintoloiden ylijäämäannoksia välittävä ResQ on vahvistanut asemaansa Oulussa.

– Oulussa on todella hyvä meininki. ResQ otti hyvin tuulta alleen, ja Oulu on Helsingin jälkeen toiseksi vilkkain kaupunki, aluejohtaja Joonas Kaski kertoo.

Verkko- ja mobiilipalveluna toimiva ResQ välittää esimerkiksi ravintoloiden lounastarjonnasta ylimääräiseksi jäänyttä ruokaa asiakkaille. Ruoka-annokset olisivat muuten päätymässä roskiin.

ResQ aloitti toimintansa Oulussa kesäkuussa 2016. Sen jälkeen palvelu on välittänyt kaupungissa reilut 37 000 annosta. Palvelussa on mukana hieman yli 40 oululaisravintolaa, joista noin 25 välittää ruokaa viikoittain.

– Tarjonta ja valikoima on Oulussa hyvää. En ole löytänyt yhtä tekijää, miksi palvelu toimii Oulussa hyvin. Näyttää siltä, että kaupungista löytyy ennakkoluulotonta porukkaa, joka uskaltaa lähteä kokeilemaan uusia asioita. Pyrimme lisäämään tarjontaa kaupungissa pikimmiten, Kaski sanoo.

Oulussa noin 80 prosenttia ResQ:ssa ilmoitetuista annoksista päätyy asiakkaille. Ravintoloiden lisäksi myös yhä useampi kahvila on tullut mukaan palveluun.

– Kahvilatuotteet ovat nostaneet päätään. Yli puolet annoksista on silti yhä ruoka-annoksia, Kaski sanoo.

ResQ:n palvelu hiljenee usein juhlapyhien ympärillä, mutta kesäaika oli Kasken mukaan yllättävän vilkas.

– Kaupunkiin tuli muun muassa kesäterasseja ja kesäkahviloita, jotka halusivat mukaan palveluun. Laajempi tarjoajakunta myös tasapainotti tänä vuonna kesän tarjontaa.

Helppokäyttöinen palvelu

ResQ on perustettu vuonna 2016. Se välitti ensimmäiset annokset Helsingissä helmikuussa 2016. Nyt toimintaa on 16 suomalaiskaupungissa. Lisäksi palvelu on löytänyt hyvin käyttäjiä muun muassa Ruotsissa. Se toimii myös muutamissa kaupungeissa Alankomaissa ja Saksassa.



– Ulkomailla on paljon markkinoita, joissa tämänkaltaiselle toiminnalle on kysyntää. Ruokahävikki on maailmanlaajuinen ongelma, jota olemme lähteneet ratkomaan. Tarvitsemme siihen vielä paljon lisää oululaisten esimerkillisesti osoittamaa aktiivisuutta, sillä maailmanlaajuisesti noin kolmannes tuotetusta ruuasta päätyy hävikiksi, Kaski toteaa.



ResQ toimii mobiilisovelluksen sekä internetin kautta. Kuluttaja voi etsiä palvelusta ravintoloiden ilmoitettamia ruoka-annoksia. Annos maksetaan verkkosovelluksessa, ja annokset voi hakea paikan päältä ravintolan ilmoittaman aikavälin puitteissa.



ResQ:ssa ruoka-annoksen hinta vaihtelee yleensä 3-6 euron välillä.

Tällä viikolla vietetään Hävikkiviikkoa. Se tavoitteena on kiinnittää huomiota syntyneen ruoka-hävikin määrään. Lue lisää ruokahävikin tylyistä luvuista sekä hyviä reseptejä ruokahävikin pienentämiseen.