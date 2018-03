Leipämaitoa ja leipäjankkia – vanhan ajan lohturuoka muistuu monen mieleen

Kalevan lukija Raahesta lähetti kuvan ruuasta, jossa hieman kuivahtaneet ruisleivänsiivut on liotettu maidon joukkoon. Mukaan on laitettu myös hieman vaaleaa leipää, ripaus suolaa ja nokare voita. Keitos on kuulemma hyvää.

Etelä-Pohjanmaan järviseudulla lapsuutensa viettänyt lukija kertoo, että ennen leipämaidossa aineksina olivat tumma reikäleipä ja lehmien täysmaito.

– Mitään ei laitettu hukkaan, siksi vanhat leivätkin käytettiin hyväksi. Lapsuuden maut muistuvat hyvin mieleen, lukija selittää.

Hän kertoo miehensä Keski-Pohjanmaan Vetelistä kaipaavan oman seutunsa perinneruokaa joulupataa, johon oli käytetty lihaa, veripalttua ja leipäjuustoa.

Leipäjankkia tarjolla ravintolassa

Leipämaitokeitto on ilmeisesti toinen eväs kuin oululaisten oma leipäjankki.

Leipäjankkia on uskollisesti tarjolla oululaisessa ravintola Sarkassa, perinneruokalistalla leipäjankki on merkitty keskiviikon ruuaksi. Ravintolasta jopa varataan pöytiä, jotta päästään leipäjankin makuun.

Sarkan ravintoloitsija Aino Lehtosaari kertoo, että leipäjankki on perinteinen oululainen hellittely- ja lohturuoka. Se valmistetaan liottamalla kuivat leivänkannikat yön yli vedessä.

Leipäjankki näyttää puurolta. KUVA: Antti Reponen

Ruisleipää ja vähän hiivaleipää pilkotaan kattilan pohjalle ja leipäkuutiot peitetään vedellä. Jankki saa lihaisen maun silavasta ja pekonista, joita lisätään joukkoon. Haudutettu leipäjankki paistetaan läskin kanssa kattilassa.

– Mikä keitetyn paistaa, se makean maistaa, Lehtosaari naurahtaa.

Leipäjankki tarjoillaan sipulisilpun, voisilmän ja kylmän maidon kanssa.

Oulussa toimii oma Jankkiyhistys puheenjohtajanaan Markus H. Korhonen. Yhistyksen kokouksessa puhutaan Oulun murteella ja syödään tietysti leipäjankkia.

Kerro meille, mikä on eksoottisin perinneruokakokemuksesi.