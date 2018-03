Oletko maistanut rönttöstä tai vaasalaista tillimakaronia? Kerro kokemuksesi perinneruoista, jotka ovat tehneet vaikutuksen.

Vaasalainen tillimakaroni on valmistettu tillistä ja makaronista. Kainuulainen rönttönen on puolestaan leivottu ohra- tai ruistaikinasta, täytteenä on imellytetystä perunasta ja puolukasta tehty täyte.

Jos nämä herkut eivät ole tuttuja, oletko kenties maistanut muttia, kropsua, lörstsyä, mykyrokkaa tai karjalaista makeaa kauravelliä.

